Rumbo a Universitario: Caín Fara se despidió de Atlanta con sentido mensaje

Palabras que emocionan. Caín Fara, nuevo refuerzo de Universitario, a falta del anuncio oficial, escribió un emotivo mensaje de despedida para su exclub, Atlanta.
A través de su cuenta de Instagram, el central agradeció la presidente de la institución por confiar en él, y al comando técnico y sus compañeros.
"Quiero agradecer especialmente al presidente y a toda la comisión directiva por confiar en mí, por el esfuerzo enorme que hicieron —y siguen haciendo— para que hoy Atlanta sea un club de ejemplo, con valores claros y una identidad que se siente", indicó.
"A Luis y a todo su cuerpo técnico, gracias por creer en mí, por exigirme y por impulsarme a encontrar mi mejor versión, siempre desde el respeto y el trabajo. A todo el cuerpo médico, kinesiólogos, utileros, cancheros, nutricionistas que conforman Atlanta. A mis compañeros, gracias por quererme como soy y por hacer del día a día un verdadero privilegio", complementó.
"Decisión no fue fácil"
En el mismo mensaje, Fara aseguró que dejar Atlanta no ha sido fácil y espera que puedan comprender su decisión.
"Tomar esta decisión no fue fácil. Me costó mucho, porque cuando uno está bien, cuando se siente querido y valorado, irse duele. Pero siempre fui de frente y siempre fui leal, y estoy seguro de que lo van a entender", dijo.
"Me voy con el corazón lleno y con un agradecimiento inmenso. Atlanta va a ocupar siempre un lugar especial en mi vida. Los voy a extrañar y deseo de corazón que todo lo que viene sea aún mejor, porque este club y su gente se lo merecen", finalizó.
RPP pudo conocer que Caín Fara llegará a Universitario por toda la temporada 2026.