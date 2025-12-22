Se refuerza: Universitario llegó a un acuerdo con el argentino Caín Fara

Universitario de Deportes presentó a su nuevo técnico, el español Javier Rabanal, en medio de una gran expectativa de la afición crema. Sin embargo, no es la única novedad en el tricampeón nacional, ya que tras varios días de negociaciones se llegó a un acuerdo con el futbolista argentino Caín Fara.

RPP pudo conocer que Fara, que jugó los dos últimos años en el Atlanta de Argentina, jugará por una temporada en Universitario, que de esta manera arrancó con los fichajes de jugadores para el 2026.

A través de sus redes sociales, el club de la Primera Nacional (Segunda División) también dio a conocer la noticia y le deseó suerte al central de 31 años en un nuevo desafío en su carrera.

"Caín Fara no renovará con el Club y seguirá su carrera en Universitario de Perú. Le deseamos muchos éxitos en lo que venga y le agradecemos por su compromiso durante toda la temporada 2025. ¡Lo mejor, Faraón!", señaló.

Fara jugó 31 partidos durante la temporada sin registrar goles ni asistencias. Acumuló 9 tarjetas amarillas y 1 roja.

Competencia en Universitario

Fara llegará a Universitario para luchar por el titularato en una defensa donde destacan los centrales Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo.

— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) December 22, 2025

¿Cuáles son los principales fichajes de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?



Javier Rabanal (Entrenador - España)

Caín Fara (Defensa - Argentina)

Diego Romero (Sin oficializar)

¿Cuáles son las principales bajas de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?

