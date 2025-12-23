Carlos Véliz es el nuevo técnico del equipo femenino de Universitario de Deportes

Carlos Alberto Véliz Schmauck es el nuevo director técnico del equipo femenino de fútbol de Universitario de Deportes. La institución crema apuesta por el entrenador chileno para reemplazar al colombiano Andrés Usme.

Véliz, de 39 años, llega a Universitario luego de una buena etapa en el Colo Colo de Chile, club donde logró títulos locales en las temporadas 2016 y 2017.

Además, logró un histórico subcampeonato de la Copa Libertadores Femenina 2017, consolidando a Colo Colo como uno de los equipos más competitivos del continente.

A través de sus redes sociales, la 'U' le dio la bienvenida a su nuevo entrenador. "Carlos Véliz, entrenador chileno con amplia experiencia y palmarés en su país, será el encargado de guiar a nuestras Leonas en la siguiente temporada", apuntó.

Universitario indicó además que "el profesor Véliz se caracteriza por una propuesta táctica ordenada, intensidad en el juego y un enfoque competitivo que potencia el rendimiento colectivo e individual de sus futbolistas, cualidades que se alinean con el proyecto deportivo de las Leonas".