Rumbo a la MLS: César Inga deja Universitario con destino al Sporting Kansas City

Destino decidido y a alistar maletas. César Inga definió dónde continuar su carrera ante las ofertas que le fueron acercadas. El jugador de Universitario de Deportes se convertirá en integrante del Sporting Kansas City de la MLS, según pudo confirmar RPP.

Todo hecho para enrumbarse hacia los Estados Unidos. A César Inga lo seguían en los últimos días desde la MLS, de Inglaterra, de Bélgica y Grecia, pero las propuestas concretas que llegaron fueron del Kansas City y el Watford, conjunto que está actualmente en la Championship y se encuentra con posibilidades de ascender a la Premier League.

Con las dos ofertas sobre la mesa, que cumplían con las exigencias de Universitario para dar visto bueno a la transferencia del deportista, Inga finalmente optó por tomar el ofrecimiento del cuadro americano.

César Inga jugará en Sporting Kansas City

César Inga estaba en los planes de Javier Rabanal para la actual temporada, por lo que Universitario desestimó la oferta que llegó días atrás por él desde Estados Unidos. Sin embargo, el caso dio un giro total, dado que la propuesta económica por el futbolista mejoró, llegando a las cifras esperadas en la tienda crema.

Universitario, quedándose con el 60 % de la transferencia, tenía como meta obtener por lo menos un millón de dólares, siendo el porcentaje restante dividido entre ADT, Inga y su representante.

Sporting Kansas City fue el último equipo en la clasificación de la Conferencia Oeste de la MLS durante el 2025. Para este año, la dirección del club quiere ser más protagonista en la competición, por lo que tienen en agenda renovar con muchos nombres su plantel, siendo uno de ellos el peruano.