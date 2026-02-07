José Carabalí sobre Kevin Ortega: "Algunos compañeros escucharon que el árbitro dijo que se equivocó"

El jugador de Universitario de Deportes se refirió sobre decisión de Kevin Ortega por polémico penal a favor de Cusco FC.

José Carabalí, jugador de Universitario, criticó el accionar del árbitro Kevin Ortega, que cobró penal a favor de Cusco FC tras una acción de Williams Riveros contra Aldair Fuentes.

El futbolista ecuatoriano reveló que Ortega habría reconocido que falló por cobrar penal. Además, contó que el árbitro reconoció que se equivocó al marcar falta.

“Creo que es una jugada que el VAR intuye, donde el mismo árbitro al último dice que se equivocó, no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó. Era un partido donde tendríamos que haberlo ganado por muchas ocasiones de gol que concretamos”, comentó a L1 Max.

Carabalí cree que Universitario perdió una gran oportunidad de obtener el triunfo. “Es una plaza difícil con un equipo difícil que tiene buen pie. Llevarse un punto de acá es muy importante, pero creo que merecimos ganar”, agregó.

Finalmente, José Carabalí reconoció que Universitaro no fue eficaz de cara al arco contrario. “Por lo que pitó, también que ocasionamos mucho para hacer goles, pero no la pudimos concretar. Eso también hay que ser autocrítica nosotros y convertir en los últimos metros”, culminó.

JOSÉ CARABALÍ: "EL ÁRBITRO A LO ÚLTIMO NOS DIJO QUE SE EQUIVOCÓ. NOS VAMOS CON UN SABOR AMARGO, TENÍAMOS QUE HABERLO GANADO"#Cusco vs #Universitario



Universitario vs. Cusco FC: así arrancaron en partido

Universitario: Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela; Nicolás Silva, Carlos Díez, Iván Colman, Lucas Colitto; Facundo Callejo.