"Se queda en casa": Universitario anunció la renovación de Matías Di Benedetto

Se mantiene la base. Universitario anunció la renovación de Matías Di Benedetto. A través de un comunicado, el cuadro Crema dio a conocer que el defensor central se quedará en la institución hasta finales del 2027.

"Un tricampeón se queda en casa. Matías Di Benedetto extendió su vínculo con el único grande del Perú hasta el 2027", fue el mensaje que publicó la 'U' en su cuenta de X, acompañado de una imagen y de un video.

Ⓤ𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗔 ⚔️🤩



Matías Di Benedetto extendió su vínculo con el único grande del Perú hasta 2027. pic.twitter.com/Jft5l9DH5x — Universitario (@Universitario) December 23, 2025

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Matías Di Benedetto y su paso por Universitario

Matías Di Benedetto llegó a Universitario en la temporada 2023 proveniente de Central Córdoba de su país. En su primera temporada, ha disputado 41 encuentros, anotando dos goles y brindando dos asistencias. En el siguiente año, jugó la misma cantidad de partidos y solo anotó un gol. Y en el 2025, disputó 37 partidos y anotó dos goles.

Además, a lo largo de los tres años en el cuadro de Ate, recibió 30 tarjetas amarillas y tres tarjetas rojas.