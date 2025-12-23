¿Quién es Caín Fara, el nuevo refuerzo de Universitario?

La tarde - noche del último lunes estuvo movida en Universitario. Luego de la conferencia de prensa de presentación de Javier Rabanal, se conoció que Caín Fara se sumaba al cuadro de Ate por toda la temporada 2026.

A través de un comunicado, Atlanta informó que el defensor central no seguiría en la institución y continuará su carrera en tienda Merengue.

"Caín Fara no renovará con el Club y seguirá su carrera en Universitario de Perú. Le deseamos muchos éxitos en lo que venga y le agradecemos por su compromiso durante toda la temporada 2025", escribió el equipo argentino en sus redes sociales.

RPP pudo confirmar que Fara firmará por una temporada con Universitario. ¿Quién es Caín Fara? ¿De qué juega? ¿Qué experiencia tiene?

¿Quién es Caín Fara, nuevo jugador de Universitario?

Caín Fara empezó su carrera en Juventud Antoniana de su país natal, Argentina. Luego de una temporada y 11 partidos jugador, llega a Estudiantes de la Tercera División. En este club, disputó 27 y anotó dos goles.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a Ferrocarril Oeste, pero apenas pudo disputar seis encuentros debido a una fractura metatarsiana. En la temporada siguiente, da el salto a Primera con la camiseta de Aldovisi. Sin embargo, disputó ocho partidos.

A pesar de ello, da su primer salto al fútbol internacional con la camiseta de Sol de América de Paraguay en el 2020. Sin embargo, ni bien llegó, sufrió una lesión de ligamento cruzado, por lo que su primer partido recién se dio en el 2021.

En ese mismo año, llega a Tigre. Se esperaba que el jugador sea un eje importante, pero una nueva lesión de rodilla lo alejó cerca de dos meses de las canchas. En total, solo jugó seis partidos.

Tras ese paso, vuelve al exterior, precisamente al Aucas. En el cuadro ecuatoriano disputó 22 partidos. De hecho, se consagró campeón de la LigaPro. Esto llamó la atención del Emelec, donde venía teniendo una destaca actuación. Pero, una lesión ligamentaria lo alejaría ocho meses de los campos.

Ya en el 2025, vuelve al ascenso argentino con Atlanta, donde jugó 31 partidos.