"Hablaron con mi representante": Octavio Rivero confirmó interés de Universitario

Universitario se enfrentará a U. de Chile en la denominada Noche Crema 2026. El cuadro chileno ya se encuentra en nuestro país con sus principales figuras, donde destaca el atacante Octavio Riveros.

Y justamente el atacante uruguayo, en conversación con Jax Latin Media, habló sobre el encuentro de este sábado en el estadio Monumental.

Según indicó, se encuentra feliz porque será un lindo partido, con un recinto. Además, confirmó que, en algún momento, gente de la 'U' se comunicó con su representante.

"Va a ser un lindo partido, a estadio lleno. Vamos a ver cómo se da todo mañana", indicó en un primer momento.

"A mí no me llegó nada, sé que hablaron con mi representante, pero no sé en qué quedó", finalizó.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?



El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se disputará este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.

Alianza Lima vs. Inter Miami: alineaciones posibles



Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Jhoao Velasquez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Inter Miami: Rocco Ríos; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Baltasar Rodríguez, Sergio Reguilón; Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Noah Allen, Lionel Messi y Tyler Hall.

Alianza Lima vs. Inter Miami: precios de entradas

Norte: S/282 soles

S/282 soles Sur: S/282 soles

S/282 soles Oriente: S/900 soles

S/900 soles Occidente Lateral: S/1200 soles

S/1200 soles Occidente Central: S/1425 soles