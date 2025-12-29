Vuelve a Universitario: Diego Romero fue oficializado como el nuevo portero crema para el 2026

Para la temporada 2026, Universitario prescindió de los servicios de Sebastián Britos. Pese al tricampeonato, el guardameta uruguayo no renovó contrato y por ello es que los merengues se enfocaron en el retorno de Diego Romero.

Es de esta manera que, tras vencer el préstamo de Diego Romero en Banfield, en Universitario de Deportes le dieron la bienvenida a su nuevo guardameta, el cual buscará ganarse el puesto de titular en el elenco que ahora es dirigido por el español Javier Rabanal.

"Bienvenido de vuelta, Diego. Diego Romero Cachay regresa a su casa para defender el arco del único grande del Perú", es lo que manifiestan desde las redes oficiales de Universitario.

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗩Ⓤ𝗘𝗟𝗧𝗔, 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 🧤🥅



Diego Romero Cachay regresa a su casa para defender el arco del único grande del Perú. pic.twitter.com/GKipEZTVxz — Universitario (@Universitario) December 29, 2025

Hay que tener en cuenta que durante su estancia en el 'Taladro', el arquero no tuvo chances para debutar en la primera división de Argentina.

Diego Romero ya es, otra vez, de Universitario

Fue en abril de este 2025 que jugó su primer cotejo en el deporte rey albiceleste. Lo hizo en el cotejo ante Villa Mitre en condición de local por la Copa Argentina.

Ahora, Diego Romero estará ligado a la camiseta de Universitario por las próximas dos temporadas ya que su contrato va hasta fines del año 2027. Su renovación fue de la mano de Manuel Barreto en la gerencia deportiva crema.

Previo a su salida, Sebastián Britos se había manifestado en relación a un posible reemplazo suyo en la escuadra merengue.

"Si lo han hecho volver (Diego Romero) es porque el club lo necesitará y él habrá hecho méritos para volverLo único que sé es que el lugar que yo ocupé no es fácil. Si lo puede hacer, depende de él. No es fácil estar plantado en el arco de la 'U'. Tengamos en cuenta que está en el equipo más grande del país. A mí no me tocó fallar en partidos decisivos", indicó el charrúa en diálogo en Fútbol como cancha.