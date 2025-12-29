Sekou Gassama por su fichaje a Universitario: "Estoy listo para demostrar mi garra con la camiseta más grande"

El pasado sábado, Universitario sorprendió. Y es que anunció el fichaje del delantero senegalés-español Sekou Gassama, quien llega al elenco merengue para jugar la Liga1 2026 y fase de grupos de la Copa Libertadores.

"La 'Pantera' se une al tricampeonato. Sekou Gassama es nuevo delantero de Universitario de Deportes", le dijeron al atacante, quien está proyectado a arriba a la capital peruana en los próximos días.

Es más, no todo quedó allí porque el mismo Gassama envió un mensaje a todos los fanáticos de la 'U'. Fueron las mismas redes sociales del club crema, a modo de historia, las que dieron cuenta de las palabras de su nuevo fichaje para el equipo que ahora dirige el entrenador Javier Rabanal.

Sekou Gassama ya forma plante del plantel de Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes

"Hola, cremas. Estoy listo para demostrar mi garra con la camiseta más grande del Perú. Nos vemos pronto", sostuvo el futbolista africano.

Está pendiente su llegada a la ciudad de Lima ya que la pretemporada de la 'U' está programada para el próximo lunes 5 de diciembre.

Universitario y el fichaje del senegalés Sekou Gassama

"Su camino profesional le ha permitido consolidarse como un delantero fuerte, con capacidad para jugar de espaldas al arco, atacar los espacios y generar peligro constante en el área rival", indicaron en el elenco crema.

Con el fichaje de Sekou Gassama, la 'U' suma un futbolista que se integra al proyecto deportivo del club, con el objetivo de seguir siendo protagonista en el plano local y afrontar con ambición los desafíos en competencias internacionales. Tiene pasado con equipo como Rayo Vallecano B, Almería, Real Valladolid, Málaga, Racing de Santander, Anorthosis Famagusta, USM Alger y el Eldense. Gran parte de su carrera profesional, a sus 30 años, la desarrolló en el fútbol español.

¿Cuáles son los fichajes de Universitario para el 2026?



Caín Fara (Defensa - Argentina)

Sekou Gassama (Delantero - España/Senegal)

Diego Romero (Portero - Perú)