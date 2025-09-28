Miguel Rondelli explotó tras derrota ante la 'U': "Da bronca que digan que Cusco se echó para atrás" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cusco FC se aleja de la punta del Torneo Clausura 2025. Y es que el club que dirige el argentino Miguel Rondelli cayó 3-2 ante Universitario de Deportes, el cual se consolida en la suma.

Tras lo que fue la caída de Cusco en el Estadio Monumental, el entrenador Miguel Rondelli ofreció una conferencia y en la misma dio duras declaraciones debido a la exigencia que se le hace a sus jugadores en el presente tramo de la temporada.

"No es que me quiera pelear, pero me da mucha bronca cuando dicen que lo único que faltara era que le ganáramos. Que Cusco se echó para atrás. Se perdió un partido. La rueda pasada Universitario tuvo una racha de tres partidos (perdidos) seguidos y salió campeón igual", dijo el DT en un primer momento.

La palabra de Miguel Rondelli en Cusco FC. | Fuente: Gol Perú

Cusco FC y lo que dijo Miguel Rondelli

Después, el estratega criticó duramente a quienes mencionan que su equipo no lo dio todo al visitar a los cremas por la jornada 11 del Clausura.

"Nosotros teníamos 17 partidos invictos y de esos ganamos 15. Decir que lo único que tiene que hacer Cusco para salvar el año es venir acá y ganar es injusto. Hay muchos colegas que hablan pavadas y todo el mundo habla. Solo pido que no nos falten el respeto. Decir que nos achicamos o arrugamos...", agregó el DT.

Posteriormente, el técnico de Cusco FC añadió que se le debe dar valor a su equipo por su gran temporada en la Liga1.

"Tenemos el decimosegundo (mayor) presupuesto y no sé cuántos equipos le van a jugar a la 'U' así. Yo prefiero perder toda la vida así, con la pelota al piso y mostrando que tenemos agallas. Eso es valorable", indicó.

Por último, sostuvo que "todos los últimos campeonatos los ganó Universitario y parece que ahora la culpa es de Cusco (...) Ojalá que equipos que tienen muchísimo mejor presupuesto que nosotros jugaran de la misma manera. El club está creciendo y falta mucho".

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de septiembre

Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso 0-0 UTC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Viernes 26 de septiembre

Alianza Universidad 2-3 Sport Boys

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Heraclio Tapia

ADT 1-0 Alianza Atlético

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 27 de septiembre

Comerciantes Unidos 1-1 Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Universitario 3-2 Cusco FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 28 de septiembre

Cienciano vs. Alianza Lima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega