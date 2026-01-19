Se complicó el pase de César Inga a Kansas City: ¿cuál es el futuro del aún jugador de Universitario?

RPP pudo conocer respecto a lo que pasó entre César Inga y el Sporting Kansas City.

La semana, RPP pudo conocer que todo estaba hecho para que César Inga salga de Universitario rumbo a Sporting Kansas City, con el objetivo que el jugador peruano emigre a la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, el panorama dio un giro de 180 grados en las últimas horas. Sucede que el traspaso de César Inga hacia el Sporting Kansas City se ha complicado y, de momento, no es seguro al 100 % que sea parte del elenco norteamericano que dirige el director técnico Raphaël Wicky.

Así, Inga y su agente evalúan otras ofertas del fútbol del extranjero. La intención del polifuncional futbolista es salir sí o sí a una liga extranjera en el corto plazo.

Más información en breve...