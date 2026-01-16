Está definido: César Inga se va de Universitario, pero un club de Inglaterra apunta a su fichaje

César Inga está en los planes de Javier Rabanal para la actual temporada, por lo que Universitario de Deportes desestimó la oferta que llegó días atrás por él desde Estados Unidos. Sin embargo, el caso dio un giro total, dado que la propuesta económica por el futbolista mejoró, llegando a las cifras esperadas en la tienda crema.

RPP pudo conocer que César Inga se irá de Universitario. Su marcha del club está definida en el actual periodo de transferencias. Para esto fue determinante el deseo del jugador por emigrar, una posición que respeta la directiva y que la negociación ahora sí resulta favorable.

Sporting Kansas City de la MLS es el equipo que pretende a Inga, pero no se trata del único interesado. El futbolista es seguido en Europa y el cuadro que también apunta a su fichaje es el Watford de Inglaterra.

Watford va por César Inga

El Watford, conjunto tradicional del fútbol inglés y que actualmente se encuentra en la Championship, quiere reforzarse con el deportista de 23 años.

Las negociaciones con los Hornets las ha trabajado directamente Universitario, llegando a una propuesta económica que cumple con las expectativas para aprobar la transferencia.

El monto de la operación, con Watford y el Sporting Kansas City, ronda los 2 millones de dólares. Así, de concretarse, la ‘U’ se quedaría con más de un millón, al tener el 60 % de la posible venta. El porcentaje restante se dividirá entre ADT, el futbolista y su representante.

Con las cifras sobre la mesa y el visto bueno de los merengues, dependerá de César Inga decidir qué destino tomar. El Watford actualmente es sexto en la Championship y lucha por conseguir el ascenso a la Premier League de la próxima temporada.

Más opciones en Europa para César Inga

Watford y Sporting Kansas City son las ofertas concretas que tiene César Inga, aunque RPP pudo conocer que también se abrieron opciones para el futbolista en Bélgica y Grecia.

En las últimas horas, un elenco de la Primera División de Grecia contactó con Universitario solicitando la autorización para negociar de forma directa con Inga. Los cremas atendieron el pedido para que se le extienda la oferta.

No es el único caso, puedes desde Bélgica también se sigue al polifuncional jugador, también integrante de la Selección Peruana. En este caso, se hicieron sondeos con Universitario sobre la situación, pero no llegaron propuestas formales para su salida.