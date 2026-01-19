Pedro Gallese sufrió un golazo en su debut oficial con Deportivo Cali en la liga colombiana [VIDEO]

Pedro Gallese, para la presente temporada, tuvo que salir del Orlando City en la MLS y por ello es que fichó por el Deportivo Cali, con el que juega la liga colombiana de primera división.

El último domingo, Pedro Gallese tuvo su debut oficial con la camiseta del Deportivo Cali. Fue en el partido ante Jaguares de Córdoba en condición de visitante y su equipo perdió 1-0 en lo que fue la primera fecha del Apertura 2026 de la Primera A Colombia.

El único gol del encuentro se dio a los 70 minutos, obra de Cristian Marcelo Álvarez, y el mismo fue de gran factura siendo imposible de atajar por Gallese.

Este fue el gol que recibió el peruano Pedro Gallese. | Fuente: Win Sports

A Álvarez le llegó la pelota cerca del área del cuadro caleño y no la pensó dos veces; así pateó fuerte con derecha al arco de visitante.

Su tiro fue al palo izquierdo del portero peruano y este se estiró, aunque el también exAlianza Lima, Juan Aurich y San Martín no pudo hacer nada para evitar la anotación.

Pedro Gallese y el Deportivo Cali tendrán la chance para reivindicarse ante su gente el sábado 24 de enero. En la segunda jornada del torneo, los dirigidos por el entrenador Alberto Gamero recibirán a Independiente Medellín.

El fichaje de Pedro Gallese a Deportivo Cali

Al conocerse su llegada a Deportivo Cali, el internacional con la Selección Peruana reveló que lo motivó a firmar contrato por uno de los tradicionales clubes del fútbol colombiano.

"Me pareció muy interesante el proyecto que me presentaron. Desde que acabé mi contrato en Orlando, siempre tuvieron interés en mí. Vi las ganas de su parte que esté allí. Es un nuevo reto y tienen muchas ganas de levantarse. Dar un golpe en la liga. Voy a ir con las mejores ganas y dejar todo de mí", dijo.