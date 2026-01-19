Paolo Guerrero se motiva tras su gol: "Feliz por el resultado e inicia una temporada linda"

Alianza Lima logró su primera victoria de la pretemporada. Y es que el pasado domingo, el equipo que dirige Pablo Guede le ganó 3-2 a Colo Colo por la última jornada de la Serie Río de La Plata.

Paolo Guerrero, por ejemplo, fue una de las figuras del partido ya que abrió el marcador en el primer tiempo. Luego del cotejo jugado en Montevideo, el delantero de Alianza Lima dio sus impresiones sobre el triunfo en plena preparación para lo que será la Liga1 y primera fase de la Copa Libertadores.

"Siempre es importante anotar, pero el trabajo de grupo es para resaltar. Los muchachos han entendido lo que pide el 'profe' y al sistema. Feliz por el resultado e inicia una temporada linda", le dijo Guerrero a ESPN.

Paolo Guerrero va por un gran año en Alianza

En otro momento, el 'Depredador' tomó con importancia el partido de este sábado en el que van a recibir al Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Hay que continuar trabajando y el 24 se viene la Noche Blanquiazul, vamos a tener que hacer un gran partido. Este año va a ser muy exigente. Me siento como uno más del grupo que trata de agregar ese granito de arena y siempre apoyando", indicó el internacional con la Selección Peruana.

Por último, Paolo Guerrero aguarda que en este 2026 logre su primer título con la camiseta de Alianza Lima. Alcanzar la Liga1 es la clara meta.

"Tenemos muchas expectativas buenas. Este año espero cumplir mis objetivos y estoy con todas las ansias que inicie el campeonato y hacer todo lo mejor. Que este año nos vaya súper", agregó el atacante.

Lo que fue el partido de Alianza Lima ante Colo Colo

Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Por su parte, el 'Cacique' salió con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Diego Ulloa; Matías Fernández; Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez, Antonio Riquelme; Javier Aquino, Francisco Marchant y Javier Correa.