Javier Rabanal definió el sistema táctico de Universitario: "Vamos a darle continuidad al 3-5-2"

Universitario lleva adelante su segunda semana de trabajos en la pretemporada, que marca una nueva etapa en el club con la llegada del entrenador Javier Rabanal. El estratega español toma la posta de Jorge Fossati en el banquillo y apunta a insertar su filosofía futbolística.

“Estoy muy contento con el equipo, los entrenamientos están saliendo muy bien y nos estamos adaptando a la nueva organización e infraestructura”, dijo el técnico en Universitario TV.

Un sello del Universitario tricampeón de la Liga1 Te Apuesto es el sistema táctico, que con Fossati y Fabián Bustos ha sido dominador en el balompié local. Manteniendo para este curso a la mayoría de la plantilla, Javier Rabanal detalló que sostendrá el mencionado esquema.

“Vamos a darle continuidad al 3-5-2. Seguiremos trabajando sobre los fundamentos de los técnicos anteriores porque funcionó. Queremos observar a todos los jugadores e integrar de la mejor manera a los que van llegando”, indicó.

Sport Boys, el primer amistoso de pretemporada

La ‘U’ disputará este sábado su primer amistoso de pretemporada. En Campo Mar se medirá a Sport Boys.

“Jugaremos tres tiempos de 30 minutos, haremos variantes y a nivel individual les pediremos cosas específicas que son importantes para nosotros. El plantel es muy trabajador y no presenta ningún problema; a mi cuerpo técnico le gusta que el grupo sea muy competitivo”, explicó Javier Rabanal.

Después del duelo con los porteños, Universitario chocará con Melgar en el Monumental el martes 20 de enero y el sábado 24 jugará la Noche Crema 2026 ante Universidad de Chile.

Los cremas afinan su equipo antes del debut oficial en la Liga1, que será en condición de local frente a ADT, el domingo 1 de febrero.

Los rostros nuevos en Universitario

Héctor Fértoli es uno de los refuerzos de la ‘U’ para esta campaña. El argentino sufrió una lesión que lo dejará fuera de los cotejos de pretemporada, pero el ‘Rayo’ ha dejado gratas impresiones en el comando técnico.

“Nos dará muchas variantes, puede jugar por dentro o por fuera y aportará calidad en los tres cuartos de cancha”, dijo Javier Rabanal sobre Fértoli.

La próxima semana se sumará a la pretemporada el delantero senegalés Sekou Gassama, sobre quien Rabanal mantiene confianza de que podrá adaptarse rápidamente.

“Sigue su plan de entrenamiento, es un gran finalizador, sabe descargar fuera del área y nos dará muchas alternativas en ataque”, señaló.