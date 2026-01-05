Se suma al tricampeón: Jorge Araujo será asistente de Javier Rabanal en Universitario

Universitario de Deportes arrancó este lunes su pretemporada bajo la batuta del entrenador español Javier Rabanal, que en su presentación dejó en claro que el principal objetivo del cuadro crema será coronarse tetracampeón de la Liga1 Te Apuesto.



Asimismo, RPP pudo conocer que hay novedades en el cuerpo técnico de la 'U', ya que Jorge Araujo será asistente de Javier Rabanal para la actual temporada de cara a la Liga1 y Copa Libertadores.

El exdefensa central del club y tricampeón nacional (1998, 1999 y 2000) dejará su cargo de entrenador en el equipo de la reserva para afrontar un nuevo desafío en su carrera.

Además, Rabanal estará acompañado por Santiago Gonzales Lemus, asistente técnico, Sergi López Castello, preparador físico, y Mathias Almeida, analista de video.

Universitario se alista para su presentación

El cuadro crema se alista para la 'Noche Crema', que será la presentación de su plantel en este año y cuyo rival será la Universidad de Chile el sábado 24 de enero en el estadio Monumental.

¿Cuáles son los principales fichajes de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?



Javier Rabanal (Entrenador - España)

Diego Romero (Arquero)

Caín Fara (Defensa - Argentina)

Sekou Gassama (Atacante - Senegal)

Héctor Fertoli (Atacante - Argentina)