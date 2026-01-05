Universitario: ¿qué se sabe de una "importante oferta" del exterior por Jesús Castillo?

Universitario de Deportes arranca esta temporada con una serie de cambios en su plantel. Jorge Fossati dejó el banquillo, aunque no fue la única baja, ya que Rodrigo Ureña es nuevo fichaje de Millonarios de Colombia. Ante ello, Jesús Castillo se perfila como el reemplazante del volante chileno.



Sin embargo, la permanencia de Jesús Castillo en Universitario se puso en duda en los últimos días. Y es que se habló de una posible oferta de un club extranjero por el también jugador de la Selección Peruana.

RPP pudo conocer que el cuadro crema no ha recibido aún una propuesta o alternativa de ejecutar la cláusula de salida del futbolista de 24 años, que está valorizado en 800 mil dólares.

Recordemos que Castillo destacó en su posición cada vez que reemplazó a Ureña durante los partidos de la Liga1 y Copa Libertadores en 2025.

Actualmente, el equipo dirigido por el español Javier Rabanal solo tiene como volantes centrales a Jorge Murrugarra y a Castillo, que llegó a Universitario proveniente de Gil Vicente de Portugal.



¿Cuáles son los principales fichajes de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?



Javier Rabanal (Entrenador - España)

Diego Romero (Arquero)

Caín Fara (Defensa - Argentina)

Sekou Gassama (Delantero - Senegal)

Héctor Fértoli (Volante - Argentina)