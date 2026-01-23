¡Atención, conductores! Este es el plan de desvío vehicular por la Noche Crema y la Noche Blanquiazul

Universitario de Deportes y Alianza Lima presentarán en sociedad a sus nuevos planteles este sábado. | Fuente: RPP

Universitario de Deportes y Alianza Lima, acaso los clubes más populares del Perú, disputarán este sábado, 24 de enero, partidos amistosos internacionales para presentar a sus planteles para la temporada 2026.

Así, mientras que la ‘U’ -vigente tricampeón peruano- enfrentará a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en la llamada Noche Crema; mientras que Alianza Lima se medirá al Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva, en la denominada Noche Blanquiazul.

Se tiene previsto que ambos eventos atraigan a miles de fanáticos de los llamados ‘compadres’, por lo que la Policía Nacional ha implementado cierres de calles en los alrededores de ambos estadios.

Debido a esto, ambos eventos contarán con un plan de desvío vehicular, a fin de asegurar el tránsito en las zonas de influencia.

Rutas alternas por la Noche Crema

En diálogo con RPP, el general PNP Humberto Alvarado, jefe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, detalló el plan de desvíos en las inmediaciones del Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate.

“Para el caso específico del plan de desvío del Estadio Monumental, en Ate, tenemos una vía cerrada totalmente, porque empezó el plan de la marcha blanca entre la avenida Javier Prado con la avenida La Molina y Las Palmeras”, refirió.

“Para eso, se ha establecido el desvío para la libre tranquilidad de la circulación por la avenida Huarochirí y continuar su desplazamiento por la avenida Separador Industrial. Eso hacia la zona oeste y, hacia la zona de La Molina, vamos a tener el desvío por la avenida Melgarejo y la avenida La Molina, propiamente”, agregó.

Así es el desvío vehicular:



Rutas alternas por la Noche Blanquiazul

El general Alvarado también detalló el plan de desvío vehicular para la Noche Blanquiazul, que se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria.

“El Estadio Alejandro Villanueva tiene una particularidad especial, porque es un estadio que se encuentra en un centro urbano. Estas circunstancias han permitido realizar un cierre total de la avenida Isabela La Católica y jirón Mendoza Merino, con el jirón Abtao, donde es la zona de acción y se ubica el estadio”, explicó.

“Para ello, se ha preestablecido el desvío entre Isabela La Católica para continuar el recorrido por la avenida Manco Cápac, seguimos la proyección hacia el jirón Hipólito Unanue, continuando este desplazamiento hacia la avenida Huamanga y puedan ahí circular con total normalidad”, añadió.

Así es el desvío vehicular:



El jefe policial recomendó a los asistentes a los partidos amistosos utilizar transporte urbano o servicios de taxis, evitando utilizar sus vehículos personales.

“Queremos remarcar la importancia que las personas para este evento deportivo no lleven vehículos, porque de por sí no va a facilitar el desplazamiento no solamente de ellos, sino también a los peatones”, sentenció.

