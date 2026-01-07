En la mira de Rabanal: los juveniles de Universitario que realizan la pretemporada con el primer equipo

Universitario de Deportes puso en marcha su pretemporada esta semana apuntando a los objetivos del 2026, ahora con la presencia de Javier Rabanal como nuevo director técnico. La búsqueda del tetracampeonato en la Liga1 y superar los octavos de final de la Copa Libertadores son las metas en el club, por lo que han reforzado todas sus líneas para potenciar al plantel.

La atención en la ‘U’ ya está sobre los refuerzos para la próxima temporada, sin embargo, las otras novedades de la plantilla estarán también en los juveniles que se han incorporado a los entrenamientos junto al plantel principal, quienes tienen el deseo de convencer al estratega por una oportunidad.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Universitario apoyado en su cantera

Son siete los futbolistas que se han incorporado a los entrenamientos de pretemporada junto al primer equipo, todos con la aprobación de Javier Rabanal.

Entre los nombres aparece Rafael Guzmán, el defensa de 17 años que ha trabajado con el primer equipo desde la temporada anterior. Aunque ya debutó en un partido amistoso, no ha tenido oportunidad aún de aparecer en un cotejo oficial.

En la lista están los mediocampistas Josué Torres (2004) y Sebastián Flores (2005). El primero de ellos no tiene apariciones oficiales con la ‘U’, pero cuenta con experiencia en la Liga1 cuando fue cedido a Unión Comercio. El último año jugó 19 partidos de la Liga2 con Deportivo Llacuabamba, destacando con seis goles en el certamen.

Flores, en tanto, tiene dos partidos con Universitario, pero de forma oficial registra solo el cotejo contra Binacional en Juliaca.

Diogo Vásquez, Fabián Cabanillas, Christopher Loayza y John Jairo Guzmán completan la nómina.

El más joven de ellos es John Jairo Guzmán, centrodelantero de la categoría 2010, que tiene 1.93 metros de estatura. En la ‘U’ se le conoce como ‘Balán’, por el parecido físico con el exfutbolista Andrés González.

Guzmán ha resaltado en las divisiones menores de Universitario por su capacidad física y registros goleadores, lo que también le ha permitido llegar a la Selección Peruana Sub 15 durante el 2025.

John Jairo Guzmán, delantero de la categoría 2010Fuente: Universitario

Juveniles en la pretemporada 2026 de Universitario