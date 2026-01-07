Paolo Guerrero descartó jugar con la '9' de Alianza Lima en la temporada 2026

Uno de los grandes cambios que tendrá Alianza Lima en la nueva temporada es que ya no cuenta con Hernán Barcos. Por los últimos cinco años, el atacante argentino fue un símbolo en el plantel, se convirtió en el capitán, ingresó a la historia del club con dos títulos y también es el máximo goleador extranjero.

La marcha de Barcos al FC Cajamarca, además, deja sobre la mesa un detalle de no menor interés. El ‘Pirata’ llevó el dorsal 9 desde que llegó al club, un número que en el fútbol simboliza a la principal carta de gol de todo equipo.

La ‘9’ está vacante en Alianza Lima, por lo que es inevitable relacionar el número con Paolo Guerrero, el líder del actual plantel y el jugador que más goles convirtió el último año.

Paolo Guerrero no jugará con la ‘9’

La plantilla de Alianza Lima viajó a Montevideo para afrontar tres partidos amistosos en la Serie Río de la Plata, un torneo para ver en acción a los equipos durante el periodo de pretemporada.

Previo al viaje, Paolo Guerrero fue consultado por la camiseta que utilizará este año, luego de llevar el número 34 desde que llegó a la institución a mediados del 2024.

“Voy a usar la 34”, dijo de forma enfática el goleador blanquiazul ante las preguntas si pediría la ‘9’, el número que le ha acompañado durante toda su carrera a nivel de clubes y en la Selección Peruana.

Así, sin el 'Depredador' en carrera por heredar el dorsal, la camiseta estará entre Luis Ramos y el argentino Federico Girotti, los dos centrodelanteros que se incorporaron al elenco.

El 2025 de Guerrero fue con 3 goles en Copa Libertadores y 15 en la Liga1, para ser con 18 tantos el que más convirtió con la camiseta de Alianza Lima. Esto llevó a la directiva a renovarle al delantero de 42 años por una temporada más.

¿Luis Advíncula a Alianza Lima?

Luis Advíncula acordó con Boca Juniors la rescisión de su último año de contrato y toma fuerza la posibilidad de que fiche por Alianza Lima, el conjunto que pretende al lateral derecho.

Los futbolistas de Alianza no han sido ajenos a que está cerca la llegada del ‘Rayo’ y el propio Paolo Guerrero expresó su alegría por quien ha sido su compañero en la Selección Peruana.

“Sería lindo que llegue Advíncula, todos estamos hinchando para que pueda llegar”, dijo el atacante.