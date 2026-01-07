¿Con destino a Alianza Lima? Los detalles de la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors

Noticia resonante en un grande del continente y con eco en el fútbol peruano. Luis Advíncula no seguirá en Boca Juniors tras acordar el último martes la rescisión de su contrato, según detalló ESPN.

El lateral derecho, mundialista con la Selección Peruana en Rusia, le pone punto final a su etapa en el club ‘xeneize’, la cual comenzó en 2021 y tuvo altibajos durante todo el ciclo, pero que contó con su momento personal más destacado en 2023 cuando fue la figura de Boca para conducirlo hasta la final de la Copa Libertadores.

Luis Advíncula, de 35 años, se marcha de Boca Juniors con cuatro títulos en su palmarés y su destino apunta al fútbol peruano, con Alianza Lima apareciendo en el horizonte.

Advíncula y las razones de su salida de Boca

Luis Advíncula brilló en la Copa Libertadores 2023, donde jugó 12 partidos siendo titular en once ocasiones. El ‘Rayo’ convirtió cuatro veces y dio una asistencia, siendo el máximo goleador de un Boca Juniors que llegó hasta la final. Todos sus goles los hizo de zurda, incluyendo el de la final ante Fluminense. El nivel mostrado llevó a la directiva a renovarle hasta diciembre del 2026.

Durante el último curso, perdió espacio tras el Mundial de Clubes. Solo jugó seis partidos de un total de 20 que disputó Boca en la Liga. Aunque en principio el futbolista tenía la intención de cumplir su contrato, en ‘ESPN’ se detalló que fue el propio Advíncula que se acercó a la directiva del club en los últimos días para buscar su salida.

El citado medio apunta a que el ‘Rayo’ mencionó que su deseo de irse respondía a “temas personales” para volver al Perú, por lo que se comenzó a estudiar las opciones para rescindir el vínculo.

El club atendió al deseo de Advíncula porque ya no se trataba de un jugador prioritario para el actual comando técnico, además de que tenía un alto salario en la plantilla.

En la mira de Alianza Lima

Luis Advíncula es pretendido por Alianza Lima y una vez que firme su rescisión de contrato con Boca, ya tendrá vía libre para firmar con los blanquiazules.

Franco Navarro Jr., gerente deportivo del club, es quien está detrás de la operación por el fichaje del lateral derecho, siendo clave su cercanía al futbolista desde etapa en la Selección Peruana.

El plantel a cargo de Pablo Guede viaja a Montevideo para seguir con su pretemporada, siendo parte de la Serie Río de la Plata. Alianza Lima tendrá en territorio uruguayo como rivales a Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo.