"Se va a lo grande": prensa chilena reacciona tras salida de Rodrigo Ureña de Universitario

Universitario de Deportes anunció este martes la salida del volante chileno Rodrigo Ureña, que termina una exitosa etapa en su carrera después de destacar con la camiseta crema en el tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto.

Ureña, de 32 años, se convirtió en pieza clave en la columna vertebral de Universitario, que en las últimas semanas intentó su permanencia, pero la decisión ya estaba tomada. De no mediar inconvenientes será la nueva incorporación de Millonarios de Colombia.

Esta noticia no pasó desapercibida por la prensa chilena. El medio En Cancha dio la cobertura esperada: "Gracias eterna: Jugador de La Roja se va a lo grande de su club y tiene casi listo su nuevo destino", apuntó.

"Un día triste para la hinchada crema, pues el propio club reveló a través de sus redes sociales el adiós al formado en Unión Española, quien fue clave en la obtención del tricampeonato en tierras peruanas", agregó la publicación.

"En la última temporada, y siguiendo la tónica de sus últimas dos campañas anteriores, el exjugador de Universidad de Chile fue uno de los grandes pilares en los Cremas, disputando este 2025 un total de 24 partidos, donde repartió tres asistencias", puntualizó.

Además, destacó que Ureña tiene casi listo su nuevo destino. ¿De qué club se trata? El Millonarios de Colombia.

"Desde tierras cafeteras, precisamente en el medio El VBAR Caracol, señalaron que el mediocampista con pasos en la Selección Chilena podría llegar los primeros días del 2026 a Colombia, acompañado de un exdelantero del Romántico Viajero", culminó.