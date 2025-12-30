Universitario anunció la salida de Rodrigo Ureña: el chileno se va al Millonarios de Colombia

El adiós para una de las figuras del tricampeonato. Universitario de Deportes hizo oficial este martes la salida del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, quien seguirá su carrera en el Millonarios FC de Colombia.

"¡Gracias eternas, Rodrigo! Agradecemos a Rodrigo Ureña Reyes por su garra, entrega y profesionalismo, fundamentales en la obtención de nuestro tricampeonato 2023-2024-2025", señaló el equipo crema en redes sociales.

Después de un largo periodo de negociaciones entre Universitario y el conjunto 'cafetero', se concretó la operación para la transferencia del volante chileno, quien se va luego de tres años con tres títulos nacionales en la Liga1 y siendo uno de los jugadores más destacadados en su puesto.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗦, 𝗥𝗢𝗗𝗥𝗜𝗚𝗢 🏆🏆🏆



Agradecemos a Rodrigo Ureña Reyes por su garra, entrega y profesionalismo, fundamentales en la obtención de nuestro tricampeonato 2023-2024-2025.



¡Éxitos en sus próximos retos! pic.twitter.com/namGl2RMcR — Universitario (@Universitario) December 30, 2025

Rodrigo Ureña se va de Universitario

Rodrigo Ureña llegó a Universitario en 2023, procedente del Deportes Tolima del fútbol colombiano. Siendo clave en la obtención del título de aquel curso, renovó con los cremas por tres temporadas más.

Al ‘Pitbull’ le quedaba un año más de contrato, sin embargo, sin un acuerdo para extender su estadía, en Universitario no cerraron las puertas a una transferencia durante este mercado de pases teniendo en cuenta que se trataba de la última etapa en la que podía dejar el club generando un ingreso por su traspaso.

Rodrigo Ureña jugó 99 partidos con la camiseta merengue en tres temporadas, entre la Liga1, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además de aportar equilibrio y fuerza al mediocampo, contribuyó con dos goles y seis asistencias.

Fue defendiendo a la 'U' que tuvo la oportunidad de ser convocado por la Selección de Chile, con lo que "cumplió un sueño" según él mismo indicó y llegó a jugar con 'La Roja' en las Eliminatorias 2026.

Con tres títulos naciones de la Liga1 en su palmarés, cinco torneos cortos ganados de forma consecutiva y siendo fundamental tanto con Jorge Fossati como con Fabián Bustos, su etapa en Universitario llegó a su fin.

𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗨𝗿𝗲𝗻̃𝗮 𝘀𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗲 𝗰𝗼𝗻 Ⓤ💛❤️



¡Por siempre en nuestra historia, chileno! pic.twitter.com/JKgYLasFq5 — Universitario (@Universitario) December 30, 2025

De regreso a Colombia con Millonarios

Millonarios FC fue el equipo que se interesó en Rodrigo Ureña, haciendo efectivo el pago de su cláusula de salida tras acordar el traspaso con su par merengue.

El elenco colombiano jugará la próxima Copa Sudamericana, teniendo como rival en la primera fase a Atlético Nacional. Además, está el detalle de que Ureña ya pasó por el fútbol de ese país, donde ganó la Liga del 2020 con el América de Cali y en 2022 conquistó la Superliga con el Deportes Tolima.