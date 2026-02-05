Álvaro Barco confía que Sekou Gassama brillará en Universitario: "Estoy seguro que va a hacer muchos goles de cabeza"

El gerente deportivo de Universitario, Álvaro Barco, se refirió a Sekou Gassama, que aún no debuta en el tricampeón peruano en la antesala de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.

“Lo de Gassama, sin duda, que se trata de no ir específicamente por un centro delantero... sino dentro de lo que son sus condiciones, sus cualidades, se trataba de poder llenar ese vacío o ese puesto que el equipo hoy necesita”, indicó.

A continuación, Barco inició los elogios para el atacante senegalés-español. “Es un jugador muy físico, es un jugador que tiene velocidad, es un jugador diferente, que contiene a la defensa, que sabe jugar de espaldas, que tiene un pivoteo espectacular”, agregó.

El directivo de la 'U' se encuentra optimista sobre la cuota goleadora de Gassama. “Estoy seguro que va a hacer muchos goles de cabeza, porque nuestro equipo, en ambas bandas, se entra muy bien, se entra muchas veces”, aseguró.

Para finalizar, Barco confía que el exjugador de Valencia de España forme una dupla con Alex Valera. “El día que juegue Valera junto con Gassama, sin duda que vamos a poder tener mil alternativas de poder llegar al gol, en lo que siempre hemos gozado, goles de cabeza, goles de pelota parada”, culminó.