Universitario solicitará los audios del VAR por penal cobrado a Cusco FC

Buscarán respuestas. Javier Rabanal, técnico de Universitario de Deportes, confirmó que solicitarán los audios del VAR para conocer qué llevó a los jueces a determinar penal a favor de Cusco FC en el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura.

En conversación con los medios de comunicación, el estratega indicó que desea saber por qué, sin ninguna imagen clara, se cambió una decisión inicial.

"Yo, más que una queja, lo que hemos hecho es solicitar los audios del VAR. Eso es lo que en principio se ha hecho", indicó en un principio.

"Queremos escuchar qué es lo que hablaron entre ellos para, sin ninguna imagen, para cambiar de opinión con respecto a lo que se había pitado en un inicio", complementó.

Rabanal insiste que no hay una imagen clara para cobrar penal

En la misma línea, el técnico español insistió que las imágenes que se han mostrado no muestran ninguna infracción y pidió conocer los motivos para que el árbitro cambie de opinión.

"El árbitro no pita penal en una primera instancia. Él, a simple vista, no pita penal. Lo llama el VAR, que también puede ser normal. No hay ninguna imagen en el VAR hay algo que a él lo lleve a cambiar de opinión", dijo.

"Nosotros no entendemos qué es lo que vio. Las imágenes que tenía, porque se han visto muchas y no hay ninguna infracción, por qué él cambia de opinión", finalizó.