Apunta a llenar el Monumental: Universitario reporta que agotó la tribuna Norte para el partido contra ADT

Universitario y una clara meta. Y es que, para la temporada 2026, la tienda crema se puso el objetivo de alcanzar un histórico tetracampeonato en la liga peruana de primera división.

Por ejemplo, en Universitario de Deportes vienen de golear 3-0 a la Universidad de Chile en su último amistoso y el domingo 1 de febrero debutan en el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto. ADT es el rival a vencer en el Estadio Monumental U Marathon.

Precisamente, en relación a este duelo, en Universitario dieron cuenta que la Tribuna Norte se encuentra totalmente agotada. El recinto merengue apunta a tener un lleno total en el debut oficial del equipo que dirige el DT español Javier Rabanal este año.

"La hinchada más grande. Agotamos todas las entradas a la tribuna norte para nuestro partido ante ADT del próximo domingo", es lo que indicaron en la 'U' en sus redes sociales.

El tricampeón nacional tuvo tres amistosos a lo largo de las últimas semanas. Primero, en casa, perdió contra Sport Boys y posteriormente le ganó a Melgar. Estos dos partidos se dieron a puertas cerradas.

Luego, el último sábado, Universitario goleó 3-0 a la U. de Chile en la Noche Crema. Los goles de este encuentro llegaron gracias a Martín Pérez Guedes, Alex Valera y José 'El Tunche' Rivera.

Precios de entradas para el Universitario vs. ADT

Tribuna Norte: S/25 (AGOTADO)

Tribuna Sur: S/25

Tribuna Oriente: S/65

Tribuna Occidente Lateral: S/75

Tribuna Occidente Central: S/90

Butaca Negra: S/350

Palco Monumental: S/160

Experiencia Crema: S/425

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)