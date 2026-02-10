Últimas Noticias
"Esta oportunidad llega en el momento justo": Rafael Guzmán mostró su emoción de jugar en el Betis de España

Rafael Guzmán llega al Betis para el Juvenil A
Rafael Guzmán llega al Betis para el Juvenil A | Fuente: X | Fotógrafo: @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Rafael Guzmán jugará en el Juvenil A del Betis de España. Universitario se quedó con el 30% de su pase.

Buscará consolidarse. Rafael Guzmán, nuevo refuerzo de Real Betis, se mostró contento con su paso al fútbol europeo.

En conversación con L1 Max, el defensor central indicó que llegar al Betis es un gran desafío y que la oferta llegó, según su criterio, en su mejor momento.

“Ir allá es un gran desafío y tengo que aprovecharlo al máximo posible. Todo es muy competitivo y la preparación que tuve, sobre todo en lo psicológico, me ayudó mucho para rendir mejor en la cancha”, indicó en un primer momento.

“Esta oportunidad llega en el momento justo para seguir creciendo y prepararme mejor”, complementó.

Su intención es volver a Universitario

Por otro lado, el joven futbolista indicó que su intención, en un futuro, es volver a Universitario y espera que pueda cumplir su sueño.

“Obviamente, la intención fue siempre dejarle algo a la 'U'. Mi papá y yo somos hinchas. Mi sueño era jugar en Universitario y estoy seguro de que lo haré en el momento indicado”, dijo al inicio.

“Si en algún momento me toca liderar el recambio, estoy preparadísimo. Quiero dejar el nombre del Perú en alto y ojalá, cuando vuelva, poder cumplir ese sueño pendiente con Universitario", finalizó.

Rafael Guzmán Universitario de Deportes Real Betis

