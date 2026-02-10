"Esta oportunidad llega en el momento justo": Rafael Guzmán mostró su emoción de jugar en el Betis de España

Buscará consolidarse. Rafael Guzmán, nuevo refuerzo de Real Betis, se mostró contento con su paso al fútbol europeo.

En conversación con L1 Max, el defensor central indicó que llegar al Betis es un gran desafío y que la oferta llegó, según su criterio, en su mejor momento.

“Ir allá es un gran desafío y tengo que aprovecharlo al máximo posible. Todo es muy competitivo y la preparación que tuve, sobre todo en lo psicológico, me ayudó mucho para rendir mejor en la cancha”, indicó en un primer momento.

“Esta oportunidad llega en el momento justo para seguir creciendo y prepararme mejor”, complementó.

Su intención es volver a Universitario



Por otro lado, el joven futbolista indicó que su intención, en un futuro, es volver a Universitario y espera que pueda cumplir su sueño.

“Obviamente, la intención fue siempre dejarle algo a la 'U'. Mi papá y yo somos hinchas. Mi sueño era jugar en Universitario y estoy seguro de que lo haré en el momento indicado”, dijo al inicio.

“Si en algún momento me toca liderar el recambio, estoy preparadísimo. Quiero dejar el nombre del Perú en alto y ojalá, cuando vuelva, poder cumplir ese sueño pendiente con Universitario", finalizó.