"Está bastante avanzada": Williams Riveros contó los detalles de su proceso de nacionalización peruana

Los jugadores de Universitario de Deportes van llegando al país para iniciar desde este lunes la pretemporada. Williams Riveros regresó de sus vacaciones y expresó su alegría de poner en marcha su cuarto año en la institución crema.

“Yo siempre voy a estar agradecido al club, que es lo primordial para mí. La hinchada es un punto aparte. Este año estarán otra vez con nosotros, no tengo dudas y solo pedirles que estén siempre”, declaró el defensa.

Con tres títulos consecutivos en la Liga1, Williams Riveros reconoce que a Universitario le exigirán el tetracampeonato en el 2026, pero pidió comenzar a paso seguro.

“Siempre de a pocos, ahora estamos con la pretemporada, esperemos que terminemos bien y de ahí ya pensar en el ‘tetra’”, señaló.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La nacionalización de Williams Riveros

Universitario ya cuenta con seis jugadores para ocupar sus plazas de extranjeros. En el plantel siguen Williams Riveros, Matías Di Benedetto y José Carabalí. Llegan Héctor Fértoli, Caín Fara y Sekou Gassama, quienes toman los cupos dejados por Rodrigo Ureña, Sebastián Britos y Diego Churín.

No obstante, en la ‘U’ esperan liberar dos plazas con el trámite de nacionalización peruana de Riveros y Di Benedetto, quienes son parte del club desde el 2023.

“Vamos bien, está bastante avanzada. El otro día vine y tuve que pasar el año nuevo en el avión, hice un sacrificio bárbaro. Vamos por buen camino. La idea es que no ocupemos plaza junto a Matías”, apuntó el futbolista paraguayo de 33 años.

Riveros y las salidas de Universitario

Williams Riveros fue consultado por las salidas del uruguayo Sebastián Britos y del chileno Rodrigo Ureña, quienes fueron parte del dos y tres títulos respectivamente en la ‘U’.

“Un poco triste. Con Rodrigo estuvimos tres años y con Sebastián dos, fueron muy buenos. Se los va a extrañar. Tenemos jugadores que los pueden suplir tranquilamente, tanto como Jesús Castillo y en el arco ahora vuelve Diego Romero. Tenemos armas y vamos a pelear”, dijo.

Universitario comenzará el lunes 5 de enero con sus trabajos de pretemporada en Campo Mar, donde ‘Tarzán’, clave en el tricampeonato, tendrá su primer encuentro con el entrenador Javier Rabanal.

“Al profe’ todavía no lo conozco, seguro ahí hablaremos”, concluyó.