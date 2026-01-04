Últimas Noticias
Las Pumas en la cima: Universitario es el ganador de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Universitario registró 10 victorias en la fase 1 de la Liga de Vóley 2025-26
Universitario registró 10 victorias en la fase 1 de la Liga de Vóley 2025-26 | Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Tal como sucedió en la temporada pasada, Universitario se consagró ganador de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley tras su victoria sobre Wanka.

La garra de Las Pumas. Universitario de Deportes terminó como el ganador de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026, luego de su victoria por 3-0 ante Deportivo Wanka en la última jornada de esta fase de la competición.

El equipo dirigido por Francisco Hervás llegaba a la fecha 11 empatado en puntos con Universidad San Martín (27) y con Alianza Lima en el tercer casillero (24).

El triunfo 3-2 de las santas sobre Kazoku No Perú hizo que solo sumen dos unidades en la tabla, con lo que Universitario no dejó pasar la oportunidad para derrotar a Wanka sin ceder sets y adjudicarse el primer puesto, liquidando además las aspiraciones de Alianza en su cotejo contra Regatas Lima.

Es importante señalar que en la Liga Peruana de Vóley se toma en consideración el número de victorias como primer criterio de desempate. Al estar igualados la ‘U’ y San Martín con 10 triunfos, el siguiente apartado es el puntaje, donde las Pumas llegaron a 30 unidades y las santas se quedaron en 29.

“Para nosotros es una satisfacción el estar ahí, pero no era el objetivo. Estamos contentos sí, pero es parte del camino, queda mucho, la competición es larga y muy complicada”, dijo el técnico Francisco Hervás.

En la primera etapa, Universitario solo perdió 3-2 ante San Martín en la fecha 4. En la novena jornada cayó 3-0 ante Alianza Lima, sin embargo, por la mala alineación de las blanquiazules en cantidad de extranjeras, el Comité de Apelaciones de la FPV les acreditó el triunfo de 3-0 (25-0, 25-0 y 25-0).

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Fecha #11

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1110132:730
2.San Martín1110132:1329
3. Alianza Lima*108225:824
4. Circolo Sportivo Italiano116523:2218
5.Deportivo Géminis116522:1917
5.Regatas Lima106422:1616
6.Atlético Atenea106420:1916
8.Olva Latino104615:249
9.Rebaza Acosta103713:2311
10.Kazoku No Perú112912:298
11.Deportivo Soan101913:277
12.Deportivo Wanka111106:314

*Alianza Lima perdió los tres puntos del partido ante Universitario por alineación indebida. 


Programación y resultados de la fecha 11 - primera etapa

Sábado 3 de enero

2:30 p.m. | San Martín 3-2 Kazoku No Perú
5:00 p.m. | Circolo Sportivo 3-1 Deportivo Géminis
7:00 p.m. | Universitario 3-0 Deportivo Wanka

Domingo 4 de diciembre

12:30 p.m. | Deportivo Soan vs. Olva Latino
3:00 p.m. | Atlético Atenea vs. Rebaza Acosta
5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Regatas Lima

Tags
Universitario de Deportes Vóley Liga Peruana de Vóley Liga Peruana de Vóley Betsson

