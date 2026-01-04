Confesión del 'Pirata': Hernán Barcos respondió si celebrará o no un gol ante Alianza Lima

Hernán Barcos habló en conferencia como nuevo jugador de FC Cajamarca. Señaló que no se conforma con salvar la categoría en la Liga1, pero también se dio tiempo para hablar nuevamente de su paso por Alianza Lima.

El exjugador de Palmeiras y Gremio mostró el cariño que tiene por Alianza, club donde logró el bicampeonato de la Liga 1 en 2021 y 2022. En su paso se convirtió en uno de los líderes del plantel y se ganó el cariño de los hinchas blanquiazules.

Cabe recordar, que Barcos fue el centro de los aplausos y ovación de los hinchas en los últimos partidos que Alianza disputó en el estadio Alejandro Villanueva. El pedido era claro: "Pirata no se va".

Sin embargo, la dirigencia de Alianza decidió que el cierre del ciclo de Barcos había terminado a pesar de su vigencia con el gol.

En tanto, Barcos fue consultado sobre si celebraría si tiene la oportunidad de marcarle un gol a Alianza en 2026. "No lo celebraría, obviamente que no", enfatizó.

Barcos y la interna de Alianza Lima

El delantero de 41 años se pronunció sobre la interna y los comentarios que aseguran peleas entre los jugadores. "La verdad es que se habla mucho porque Alianza vende. Es claro que con 30 jugadores no te puedes llevar bien con todos; nadie es monedita de oro para caerle bien a todo un grupo. Uno intenta llevarse bien con todos, gestionar el grupo y que todo se maneje dentro del profesionalismo", agregó.

Para finalizar, descartó una pelea con un jugador de Alianza en su etapa como futbolista blanquiazul. "Nunca peleé con ningún jugador en los cinco años que estuve en Alianza. Por ahí hemos tenido discusiones por diversas situaciones, algo normal en el fútbol, pero nunca peleé ni tuve problemas con algún compañero", concluyó.