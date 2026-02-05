Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Zayn Malik en Lima: exintegrante de One Direction confirma concierto el 14 de octubre en Costa 21

Zayn Malik confirmó el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, KONNAKOL.
Zayn Malik confirmó el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, KONNAKOL. | Fuente: @zayn
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El cantante Zayn Malik estará en el Perú como parte de su gira The KONNAKOL. Conoce cuándo y cómo comprar las entradas para el concierto del exintegrante de One Direction.

Zayn Malik saluda a fans peruanos y los invita a su concierto el 14 de octubre en Costa 21
Zayn Malik saluda a fans peruanos y los invita a su concierto el 14 de octubre en Costa 21. | Fuente: Instagram (zayn)

Zayn Malik llegará a Lima. El cantante británico y exintegrante de One Direction estará en el Perú como parte de su gira mundial The KONNAKOL donde dará a conocer su nuevo álbum con el mismo nombre e interpretará sus canciones a todos sus fanáticos.

Al mando de la productora Live Nation, Zayn se presentará el próximo miércoles 14 de octubre en la explanada de Costa 21, en el distrito de San Miguel, para cantar sus temas: Dusk Till Dawn, There You Are, Sweat, Pillowtalk, Love Like This, I Don't Wanna Live Forever, Let Me, Concrete Kisses, To Begin Again, entre otros éxitos.

Es así como el famoso artista multiplatino incluyó al Perú en su The KONNAKOL Tour, su recorrido internacional más grande hasta la fecha como solista.

En efecto, The KONNAKOL Tour contempla 31 fechas alrededor del mundo, marcando la primera vez que Zayn encabeza arenas y estadios en Norteamérica, Sudamérica, México y el Reino Unido.

Esta gira comenzará el 12 de mayo en Manchester y visitará ciudades clave como Londres, Los Ángeles, Ciudad de México y São Paulo, antes de cerrar el 20 de noviembre en Miami. La inclusión de Lima confirma el lugar del Perú dentro del circuito de grandes espectáculos internacionales de la temporada.

Con este regreso a los escenarios, Zayn Malik consolida una nueva fase creativa y promete un show a gran escala para sus fans peruanos.

Zayn Malik se hizo conocido en la industria por ser integrante de los One Direction.
Zayn Malik se hizo conocido en la industria por ser integrante de los One Direction. | Fuente: Instagram (onedirection)

¿Qué dijo Zayn Malik sobre su concierto en Lima?

Zayn Malik envió un saludo a sus fans peruanos donde los invitó a estar en su concierto en Costa 21 e inscribirse a su página oficial para un acceso exclusivo a las entradas. 

"Perú. ¿Qué tal?. Soy Zayn. Estoy muy emocionado de traerles el The KONNAKOL Tour. Para acceso exclusivo a las entradas pueden registrarse en InZayn.com", exclamó en un video compartido por Live Nation.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Zayn Malik?

Zayn Malik se presentará en Lima el miércoles 14 de octubre de 2026, como parte de su The KONNAKOL Tour. El concierto se realizará en la explanada de Costa 21, en el distrito de San Miguel.

¿Dónde y cuándo empieza la preventa y venta general de entradas?

La preventa exclusiva de entradas será a través de Teleticket el martes 10 y miércoles 11 de febrero, desde las 10.00 a. m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas BBVA. La venta general comenzará inmediatamente después de finalizada la preventa.

  • Preventa Zayn VIP Key. 

    Desde el martes 10 de febrero a las 12 p. m. hasta el jueves 12 de febrero a las 10 p. m. 

  • Preventa Sponsor BBVA.

    Desde el miércoles 11 de febrero a las 10 a. m.  jueves 12 de febrero a las 10 p. m. 

  • Venta general. 

    Viernes 13 de febrero a las 10 a. m. 
El cantante Zayn Malik dará un memorable concierto el 14 de octubre en Costa 21.

El cantante Zayn Malik dará un memorable concierto el 14 de octubre en Costa 21.Fuente: Instagram (zayn)

¿Cómo comprar entradas para ver a Zayn Malik en Lima?

Para adquirir tus entradas en preventa, sigue estos pasos:

  • Ingresa a Teleticket: visita la web oficial de Teleticket.
  • Crea tu cuenta: regístrate con un correo electrónico válido y completa tus datos personales.
  • Confirma tu registro: revisa tu correo y valida tu cuenta.
  • Busca el evento: inicia sesión y busca el concierto de Hombres G en Lima.
  • Espera en la cola virtual: aguarda tu turno para acceder al sistema de compra.
  • Selecciona tus asientos: elige la zona y los asientos disponibles, luego completa el pago.
  • Finaliza la compra: descarga tus entradas y verifica que los datos sean correctos.
    (*) Recomendación: no compartas tus entradas con terceros para evitar posibles estafas.

¿Quién es Zayn Malik?

Zain Javadd Malik es un cantante y compositor británico. Alcanzó gran reconocimiento al unirse a la icónica boyband One Direction junto con Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan y Harry Styles.

Hace diez años, Zayn irrumpió en la escena musical con Pillowtalk, marcando el inicio de su carrera como solista. Durante su estadía en One Direciton, el músico compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss y Summer Love.

Ahora, regresa a la industria musical con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, KONNAKOL, previsto para el 17 de abril de 2026. El disco amplía el sonido pop que definió su debut Mind of Mine y tendrá como primer adelanto el single Die For Me, que se estrena este viernes 6 de febrero junto a su videoclip oficial.

En su residencia en Las Vegas, presentó material inédito de KONNAKOL, y colaboraciones de alto impacto como Eyes Closed junto a Jisoo de BLACKPINK, tema que alcanzó el Top 10 del Billboard Global Excl. U.S., lideró iTunes en más de 40 países y obtuvo una nominación a los iHeartRadio Music Awards 2026.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Zayn Malik Conciertos 2026 One Direction Zayn en Lima Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Conciertos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA