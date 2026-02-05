Zayn Malik en Lima: exintegrante de One Direction confirma concierto el 14 de octubre en Costa 21

Zayn Malik saluda a fans peruanos y los invita a su concierto el 14 de octubre en Costa 21. | Fuente: Instagram (zayn)

Zayn Malik llegará a Lima. El cantante británico y exintegrante de One Direction estará en el Perú como parte de su gira mundial The KONNAKOL donde dará a conocer su nuevo álbum con el mismo nombre e interpretará sus canciones a todos sus fanáticos.

Al mando de la productora Live Nation, Zayn se presentará el próximo miércoles 14 de octubre en la explanada de Costa 21, en el distrito de San Miguel, para cantar sus temas: Dusk Till Dawn, There You Are, Sweat, Pillowtalk, Love Like This, I Don't Wanna Live Forever, Let Me, Concrete Kisses, To Begin Again, entre otros éxitos.

Es así como el famoso artista multiplatino incluyó al Perú en su The KONNAKOL Tour, su recorrido internacional más grande hasta la fecha como solista.

En efecto, The KONNAKOL Tour contempla 31 fechas alrededor del mundo, marcando la primera vez que Zayn encabeza arenas y estadios en Norteamérica, Sudamérica, México y el Reino Unido.

Esta gira comenzará el 12 de mayo en Manchester y visitará ciudades clave como Londres, Los Ángeles, Ciudad de México y São Paulo, antes de cerrar el 20 de noviembre en Miami. La inclusión de Lima confirma el lugar del Perú dentro del circuito de grandes espectáculos internacionales de la temporada.

Con este regreso a los escenarios, Zayn Malik consolida una nueva fase creativa y promete un show a gran escala para sus fans peruanos.