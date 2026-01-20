El primero del año: Matías Di Benedetto anotó el 1-0 de la 'U' en el amistoso ante Melgar (VIDEO)

Una de las piezas claves en el tricampeonato. El zaguero argentino Matías Di Benedetto marcó el 1-0 para Universitario en el amistoso que disputa frente a Melgar a puertas cerradas en el Estadio Monumental, siendo este el primero de los goles del conjunto crema en sus compromisos de pretemporada.

Poniéndose a punto antes del comienzo oficial de un nuevo curso, el tricampeón de la Liga1 Te Apuesto afronta este martes ante Melgar su segundo partido amistoso, tras la caída (1-0) frente a Sport Boys unos días atrás.

Uno de los puntos en los que quedó en deuda el equipo de Javier Rabanal fue el gol. Esto pudo revertirlo marcando su primer tanto del año por intermedio de Matías Di Benedetto.

El primer gol del 2026 de Universitario

Rabanal apostó para el primero de los tiempos de 30 minutos en los que se dividirá el choque con Melgar emplear el sistema táctico 1-3-5-2, contando en la primera formación con la base del último año más Diego Romero y Caín Fara.

Universitario mostró un importante despliegue de intensidad para estar sobre el campo contrario y así obtuvo un tiro de esquina a favor.

Sobre los 9’, Hugo Ancajima cobró un tiro de esquina y Matías Di Benedetto logró escaparse de su marca para conectar un cabezazo que terminó con el 1-0 de la ‘U’.

El argentino Matías Di Benedetto, que llegó a Universitario para la temporada 2023, se encuentra junto al paraguayo Williams Riveros realizando los trámites para su nacionalización. El club tiene decidido registrar a los dos zagueros en la próxima Liga1 Te Apuesto como futbolistas peruanos y liberar dos plazas de extranjeros.

Matías Di Benedetto anotó el 1-0 de Universitario ante Melgar | Fuente: Universitario TVU

Universirario vs. Melgar: así formaron en el partido

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.

FBC Melgar: Jorge Cabezudo; Cristian Bordacahar, Matías Lazo, Horacio Orzán, Nelson Cabanillas; Javier Salas, Pablo Erustes, Gian Carlo García, Bernardo Cuesta, Nicolás Figueroa y Ángel Obando. DT: Juan Reynoso.