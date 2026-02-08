Últimas Noticias
Wilter Ayoví aprovechó el "horror" de Mateo Antoni para poner el 1-1 Comerciantes Unidos en Matute [VIDEO]

Wilter Ayoví marcó el 1-1 para Comerciantes Unidos.
Wilter Ayoví marcó el 1-1 para Comerciantes Unidos. | Fuente: X | Fotógrafo: L1 Max
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Wilter Ayoví aprovechó el error de Mateo Antoni para poner el 1-1 de Comerciantes Unidos sobre Alianza Lima.

Gol de camerino. Wilter Ayoví, aprovechando un error de Mateo Antoni, marcó el 1-1 de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima en Matute por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026.

Ayoví pone el 1-1 para Comerciantes Unidos
Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: alineacones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Alan Cantero, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.

Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Juan Rodríguez, Yordy Vílchez, Flavio Alcedo, Daniel Lino; Josuee Herrera, Carlos Correa, Alexis Arias, Rodrigo Vilca; Matías Sen.

Previa

Alianza Lima volverá a las canchas para enfrentar a Comerciantes Unidos en Matute por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. El cuadro blanquiazul busca voltear la página después de perder ante 2 de Mayo en la Copa Liberadores.

