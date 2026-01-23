Viene con todo: U. de Chile anunció su lista de convocados para encuentro con Universitario por la Noche Crema 2026

No se guardan nada. Universidad de Chile anunció su lista de convocados para el encuentro ante Universitario de Deportes en la denominada Noche Crema 2026.

El cuadro dirigido por Francisco Meneghini, que empezó su pretemporada el 12 de enero, ha disputado un solo partido amistoso previo al partido con la 'U': derrotó 3-1 a Santiago Wanderers.

Entre las principales figuras que llegarán a Lima para el partido están Cristopher Toselli, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Lucas Assadi. Además, de sus principales refuerzos Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

U de Chile viajará a Lima a las 5:00 p.m. hora peruana y estará en nuestro país promediando las 10:00 p.m.

Lista de convocados de U. de Chile para encuentro con Universitario

Arqueros: Cristopher Toselli, Ignacio Sáez, José Alburquenque.

Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Diego Vargas y Felipe Salomoni.

Volantes: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Elías Rojas, Israel Poblete, Matías Riquelme, Agustín Arce y Javier Altamirano.

Delanteros: Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.