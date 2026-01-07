Conmoción en el futsal mundial: exseleccionado brasileño Alex Felipe murió repentinamente en un aeropuerto ruso

El futsal mundial está de luto. El brasileño Alex Felipe murió a los 32 años, en el Aeropuerto de Ujtá, al noroeste de Rusia; cuando se disponía a abordar un vuelo junto con sus compañeros del club Norilsk Nickel.

Según reportes de medios internacionales, el jugador de futsal, exseleccionado de su país, comenzó a sentirse mal, tras lo cual se desplomó.

Inmediatamente, se activaron los protocolos de emergencia, pero los esfuerzos para reanimar al futbolista fueron infructuosos y fue declarado muerto en el mismo terminal aéreo.

La repentina muerte de Alex Felipe ha causado gran conmoción en el mundo del futsal, con pronunciamientos de los clubes que defendió a lo largo de su carrera.

El Sporting de Portugal, club con el que Alex Felipe logró el título de la Champions League de futsal, publicó un sentido homenaje a su exjugador.

“El mundo del fútbol sala y del deporte en general se ha empobrecido. Hasta la próxima, campeón”, indicó en club portugués.

Desde España, el Movistar Inter también dedicó unas palabras al exseleccionado brasileño: “Ganó una Liga y una Copa del Rey con nuestra entidad. De parte de toda la familia interista, le mandamos nuestro apoyo y nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados. DEP”.



pic.twitter.com/chcx3jaSUv — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) January 6, 2026

Pronunciamiento de la UEFA

La UEFA no pasó por alto la noticia del fallecimiento de Alex Felipe. El ente rector del fútbol europeo resaltó el aporte del brasileño al futsal mundial, remarcando el título conseguido en 2019 con el Sporting de Portugal.

“Estamos profundamente entristecidos por el repentino fallecimiento de Alex Felipe, de 32 años, ganador de la UEFA Futsal Champions League 2018/19. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento difícil”, publicó la confederación.



