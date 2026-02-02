De Universitario a un nuevo título: Sebastián Britos atajó un penal y fue el héroe en la Supercopa con Peñarol

Con Sebastián Britos como una de las figuras del partido, Peñarol se consagró campeón de la Supercopa de Uruguay. El equipo del exarquero de Universitario de Deportes derrotó 4-2 a Nacional en la tanda de penales tras 120 minutos de juego sin goles, en el duelo que se jugó en el Estadio Centenario y que significó el tercer trofeo de esta competencia para el equipo mirasol.

Sebastián Britos fue clave al atajar uno de los disparos de la tanda de penales, otorgando al aurinegro el primer título oficial de la temporada. El equipo que dirige Diego Aguirre está saliendo de la pretemporada y tiene la mira puesta en el inicio del Torneo Apertura de la Liga uruguaya.

El excrema mantuvo su arco en cero durante el partido y atajó un penal a Juan Cruz de los Santos. | Fuente: (AUFTV)

Tras los primeros goles de Tomás Verón y Facundo Batista, Juan Cruz de los Santos falló para Nacional, Leo Fernández convirtió y Sebastián Britos se lució al atajar el disparo de Agustín de los Santos. Eric Remedi amplió la ventaja aurinegra, Sebastián Coates descontó y Andrés Madruga selló el 4-2 que desató la celebración de Peñarol como campeón de la Supercopa.

Sebastián Britos es titular en Peñarol

'Seba' habló tras el partido del penal atajado y afirmó que siempre intentó ser un apoyo para sus compañeros: "Siempre intenté, a lo largo de mi carrera, ser apoyo y ser un pase de seguridad para mis compañeros. Pero hay momento y momentos, a veces me toca recibir la pelota presionado. Son jugadas que tienes que resolver y allí está la clave de nosotros, tratar de resolver y resolver bien".

"Vi más tranquilos a los muchachos, puerta para adentro conversamos mucho. A veces pecamos de querer afirmarnos y darle fuerza al tiro y a veces pierde calidad. Lo que conversamos es que no es tanto la fuerza sino el intentar que el remate vaya esquinado, bien colocado y por suerte los chicos lograron destacarse", comentó.



Sobre la posibilidad de patear un penal en un partido tan importante el exarquero de Universitario de Deportes dijo que si le tocaba lo hubiera asumido. "Pero prefiero que lo hagan los jugadores de campo", finalizó.