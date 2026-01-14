Cheque en blanco para Lionel Messi: presidente de Al Ittihad le hace millonaria oferta al crack argentino

Lionel Messi, a poco del final del año pasado, firmó su renovación con el Inter Miami por tres años, por lo que se queda en la MLS hasta el 2028.
Sin embargo, el que Lionel Messi tenga un contrato a largo plazo con el Inter Miami no significa que deje de ser pretendido por otros clubes. Uno de ellos es el Al Ittihad, de la Liga Saudí, el cual cuenta con figuras como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho y Danilo Pereira.
"Si Messi acepta firmar con nosotros, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cifra que él quisiera. Por la duración, hasta sería de por vida", sostuvo el presidente de Al Ittihad, Anmar Al Haili, en declaraciones que recoge el diario español Marca.