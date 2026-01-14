Últimas Noticias
Cheque en blanco para Lionel Messi: presidente de Al Ittihad le hace millonaria oferta al crack argentino

Messi ha ganado la Leagues Cup y MLS en el Inter Miami.
Messi ha ganado la Leagues Cup y MLS en el Inter Miami. | Fuente: Inter Miami CF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El mandamás de Al Ittihad, Anmar Al Haili, habló sobre la propuesta que tiene preparada para Lionel Messi.

Lionel Messi, a poco del final del año pasado, firmó su renovación con el Inter Miami por tres años, por lo que se queda en la MLS hasta el 2028.

Sin embargo, el que Lionel Messi tenga un contrato a largo plazo con el Inter Miami no significa que deje de ser pretendido por otros clubes. Uno de ellos es el Al Ittihad, de la Liga Saudí, el cual cuenta con figuras como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho y Danilo Pereira.

"Si Messi acepta firmar con nosotros, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cifra que él quisiera. Por la duración, hasta sería de por vida", sostuvo el presidente de Al Ittihad, Anmar Al Haili, en declaraciones que recoge el diario español Marca.

Lionel Messi llegó al Inter Miami procedente del PSG.
Lionel Messi llegó al Inter Miami procedente del PSG. | Fuente: EFE

La liga saudí busca tener a Lionel Messi

Además, reveló que en su momento ya le había hecho una suculente propuesta al atacante argentino, pero que este la rechazó.

"Le ofrecí 1 400 millones de euros y lo rechazó por el bien de su familia, pese a que los había convencido", le agregó al citado medio del Viejo Continente.

Asimismo, remarcó que no le preocupa lo económico por su oferta para contar con Lionel Messi. Al mandamás de Al Ittihad solo le importa tener a los mejores futbolistas en su equipo.

"A nivel económico, para el país, no significa nada para mí. Se celebraría la liga incluso antes de empezar porque tendría al mejor jugador del mundo", añadió el dirigente del club saudí.

Lionel Messi no se mueve de Inter Miami

Lionel Messi sigue en el Inter Miami y será parte de la inauguración del nuevo estadio de su conjunto, el cual está previsto para mediados del presente año.

"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos deseando que termine, vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y que la afición también lo disfrute", remarcó 'Leo' en el acto de su renovación de contrato.

