Argelia vs RD Congo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Africana de Naciones?

Argelia vs RD Congo EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Argelia vs RD Congo EN VIVO: se enfrentan este martes 6 de enero por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Moulay El Hassan de la ciudad de Rabat, desde las 11:00 a.m. (hora peruana), y será transmitido por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe

Argelia vs RD Congo: ¿cómo llegan a los octavos de la Copa Africana de Naciones 2026?



Argelia llega al partido luego que quedar primero en el grupo E con nueve unidades. RD Congo, en tanto, llega al cotejo tras quedar segundo en el grupo D con siete puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Argelia vs RD Congo en vivo por los octavos de la Copa Africana de Naciones 2026?



El partido entre Argelia vs RD Congo se disputará este martes 6 de enero en el Estadio Moulay El Hassan de la ciudad de Rabat. El recinto tiene capacidad para 22 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argelia vs RD Congo en vivo por la Copa Africana de Naciones 2026?



En Perú , el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 11:00 a.m. En España , el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Argelia vs RD Congo comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Argelia vs RD Congo comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Argelia vs RD Congo comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Argelia vs RD Congo comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Argelia vs RD Congo comienza a las 11:00 a.m.

¿Dónde ver el Argelia vs RD Congo en vivo por TV?



El partido entre Argelia vs RD Congo se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Argelia vs RD Congo: alineaciones posibles



Argelia: Anthony Mandrea; Rafik Belghali, Zineddine Belaïd, Mohamed Amine Tougai, Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Himad Abdelli, Farès Chaïbi; Mounsef Bakrar, Anis Hadj Moussa y Ibrahim Maza.

RD Congo: Lionel Mpasi; Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Rocky Bushiri, Joris Kayembe; Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel; Mechak Elia, Gaël Kakuta, Nathanaël Mbuku; Ibrahim Mayele.

