Manchester City vs. Chelsea: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy el partidazo por la Premier League?

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En el Etihad, Manchester City y Chelsea protagonizarán el partido de la fecha en la Premier League. Calum McFarlane dirigirá a los blues.

Manchester City vs. Chelsea EN VIVO: se enfrentan este domingo 4 de enero en el Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra), por la fecha 20 de la Premier League 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Real Madrid vs. Real Betis: ¿a qué hora juegan y dónde ver HOY por la fecha 18 de LaLiga?

Partidos de hoy, domingo 4 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha

Manchester City vs. Chelsea: ¿cómo llegan a la fecha 20 de la Premier League 2026?

En su primer partido del 2026, el Manchester City empató sin goles ante el Sunderland como visitante. Por su parte, el Chelsea no pudo como local ante Bournemouth (2-2), resultado que provocó la destitución de Enzo Maresca.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs. Chelsea EN VIVO por la Premier League 2026?

El partido del Manchester City frente a Chelsea fue programado para el domingo 4 de enero en el Etihad, en Mánchester (Ingalterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 53 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Chelsea EN VIVO por la Premier League 2026?

  • En Perú, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 12:30 p.m.
  • En España, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 6:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 12:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 12:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 2:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a la 1:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a la 1:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 2:30 p.m.  
  • En Brasil, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 2:30 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 2:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 11:30 a.m.  
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Manchester City vs. Chelsea comienza a las 12:30 p.m.

¿Dónde ver el Manchester City vs. Chelsea EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el territorio nacional a través de la señal de ESPN en TV y mediante Disney+ Premium vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de TNT y HBO MAX. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Manchester City vs. Chelsea: alineaciones posibles

Manchester City: Gianlugi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Nathan Aké, Josko Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, T. Reijnders; Rayan Cherki, Phil Foden; y Erling Haaland.

Chelsea: Robert Sánchez; Recce James, Wesley Fofana, T. Chalobah, Malo Gusto; A. Santos, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; y Joao Pedro.

Manchester City Chelsea Premier League Ligas europeas

