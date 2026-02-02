Barcelona vs. Albacete: ¿a qué hora juegan y dónde ver por cuartos de final de la Copa del Rey?

Barcelona vs. Albacete se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido correspondiente a la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26.

El FC Barcelona, defensor del título, camina sin sobresaltos en esta Copa, donde se ha deshecho sin excesivos apuros pero también sin lucimiento del Deportivo Guadalajara de la Primera RFEF (0-2) y del Racing de Santander, líder de Segunda División, también por 0-2.

Ahora, visita a domicilio a otro equipo de LaLiga Hypermotion, único cuartofinalista de Segunda, que está en racha. Albacete cuenta sus partidos por victorias desde que eliminó al Real Madrid y llega con buena dinámica en Liga, donde acumula cuatro jornadas sin perder ni encajar goles, con tres triunfos consecutivos además.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Barcelona y Albacete a los cuartos de final de la Copa del Rey 2026?

La tienda blaugrana viene de derrotar 3-1 a Elche en LaLiga, mientras que su rival de turno llega de vencer 2-0 a Zaragoza en la segunda división española.

¿Cuándo y dónde juegan Albacete vs Barcelona en vivo por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026?

El partido está programado para el martes 3 de febrero en el Estadio Carlos Belmonte. El recinto tiene una capacidad para 17,524 espectadores.

💪 Flick sobre el estado del equipo: "Estamos en un momento fantástico. No es fácil entrar en el once titular, pero los que entran después también tienen un papel importante; nos ayudan mucho" pic.twitter.com/zljM5cHbkf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2026

¿A qué hora juegan Albacete vs Barcelona en vivo por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026?

En Perú , el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 3:00 a.m.

, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 3:00 a.m. En España , el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 3:00 a.m.

En Ecuador, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 3:00 a.m.

En Bolivia, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 4:00 a.m.

En Venezuela, el partido Albacete vs Barcelona comienza a 4:00 a.m.

En Chile, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Albacete vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Albacete vs Barcelona por TV?

El partido de Albacete contra Barcelona será transmitido por las señales de América, La1 TVE, RTVE Play, D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Albacete vs Barcelona: alineaciones posibles

Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Gómez, Javi Villar, Vallejo; Neva, Pacheco, Ale Meléndez, Lazo; Puertas y Jefté.

FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Casadó; Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.