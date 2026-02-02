Dirigirá a Rodrigo Ureña: Fabián Bustos fue anunciado como nuevo técnico de Millonarios

Una nueva historia. El último domingo por la noche, Fabián Bustos fue confirmado como nuevo director técnico de Millonarios en la liga colombiana de primera división.

"Millonarios FC informa que, Fabián Bustos es el nuevo director técnico del equipo profesional masculino. El entrenador argentino asume el mando del ‘Embajador’ por un año", es lo que reportó el club por medio de sus redes sociales y también en su página web oficial.

Asimismo, destacaron el paso de Bustos con Universitario, en donde salió campeón de la Liga1 Te Apuesto en la temporada 2024. Dirigirá a Rodrigo Ureña, a quien tuvo como dirigido en la 'U'.

Millonarios ya tiene a Fabián Bustos

"Su experiencia incluye pasos por Santos, América-MG, Universitario de Deportes donde fue campeón del fútbol peruano y Olimpia, reafirmando su perfil competitivo en algunos de los clubes más importantes del continente", indicaron.

No todo quedó porque fue el mismo DT el que envió un claro mensaje porque su llegada al deporte rey de Colombia.

"Hola. Soy Fabián Bustos y estoy muy contento de llegar a este enorme club. A toda la familia azul, a la familia de Millonarios desearle muchas bendiciones y vamos por un objetivo en común. Necesitamos el esfuerzo y apoyo de todos para sacar adelante esto", indicó el nuevo técnico de Millonarios.

Hay que tener en cuenta que el acuerdo entre el entrenador y el elenco de la ciudad de Bogotá va por todo el año y se puede renovar de acuerdo a objetivos.

El presente de Millonarios

El último domingo, Millonarios empataba a cero con Independiente Medellín por el Apertura 2026 de la Primera A Colombia, pero el duelo tuvo que ser suspendido por una intensa lluvia.

"Por determinación de la Dimayor, el tiempo restante del partido frente al Medellín se jugará este lunes 2 de febrero en el Estadio El Campín a las 3 de la tarde. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta noche pese a las condiciones climáticas", indicaron.