Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: juegan 'El Clásico' por la final de la Supercopa de España 2026

Real Madrid y Barcelona, con los regresos de Mbappé y Yamal, se enfrentan en Arabia Saudita por el primer título de la temporada: la Supercopa de España.
Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: se enfrentan este domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City Stadium, en Yeda (Arabia Saudita), por la final de la Supercopa de España 2026. El partido se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por América TV, Movistar Deportes y tvGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Frente a frente, el dominio del conjunto azulgrana contra las incertidumbres de los madridistas. Con Lamine Yamal recuperado y Kylian Mbappé apurando sus opciones.
Llega el Barça a la final tras haber goleado al Athletic Club en semifinales. Y sin Lamine Yamal de inicio, debido a problemas estomacales. Demostración de poderío de los de Hansi Flick, que esperan trasladar al Clásico en busca del título y de la revancha del único precedente de la temporada, en el que perdieron en Liga.
Un escenario totalmente diferente al Real Madrid. Incluso con la victoria ante el Atlético de Madrid (1-2), las dudas respecto al nivel del equipo no se disiparon. Es más, aumentaron de cara a un clásico en el que el Barça aparece como un reto mayor que los de Simeone.
Barcelona vs Real Madrid: altas y bajas en la final de la Supercopa de España 2025-26
Barcelona no cuenta para el Clásico con Ter Stegen, Gavi, Andreas Christensen y Ronald Araújo. En tanto, las bajas del Real Madrid son Éder Militao, Brahim Díaz (Copa Africana) y Trent Alexander-Arnold. Kyliam Mbappé se sumó al equipo en Arabia.
¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por la final de la Supercopa de España 2025-26?
El partido del Barcelona frente a Real Madrid fue programado para el domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City, en Yeda (Arabia Saudita). El recinto tiene una capacidad para recibir a 62 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por la final de la Supercopa de España 2025-26?
- En Perú, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.
- En España, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 8:00 p.m.
- En Colombia, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.
- En Chile, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Argentina, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a la 1:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO?
El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de las señales de América y Movistar Deportes, vía streaming va por tvGO (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En Argentina va por Flow Sports, en México mediante la señal de Sky Sports, En Estados Unidos por ESPN y en España por Movistar+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.
Barcelona vs Real Madrid: alineaciones posibles
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie De Jong, Pedri González; Lamine Yamal, Raphinha; y Ferran o Lewandowski.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Mbappé o Gonzalo y Vinícius Jr.
Barcelona vs. Real Madrid: ¿quién es favorito según las casas de apuestas?
|Casa de apuestas
|Barcelona
|Empate
|Real Madrid
|Betano
|1.98
|3.85
|3.50
|Apuesta Total
|2.02
|3.94
|3.37
|Te Apuesto
|2.00
|3.76
|3.53
|DoradoBet
|2.00
|3.80
|3.50
- Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.
- Las cuotas se consideran para el resultado durante los 90 minutos.