Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: juegan 'El Clásico' por la final de la Supercopa de España 2026

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: se enfrentan este domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City Stadium, en Yeda (Arabia Saudita), por la final de la Supercopa de España 2026. El partido se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por América TV, Movistar Deportes y tvGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Frente a frente, el dominio del conjunto azulgrana contra las incertidumbres de los madridistas. Con Lamine Yamal recuperado y Kylian Mbappé apurando sus opciones.

Llega el Barça a la final tras haber goleado al Athletic Club en semifinales. Y sin Lamine Yamal de inicio, debido a problemas estomacales. Demostración de poderío de los de Hansi Flick, que esperan trasladar al Clásico en busca del título y de la revancha del único precedente de la temporada, en el que perdieron en Liga.

Un escenario totalmente diferente al Real Madrid. Incluso con la victoria ante el Atlético de Madrid (1-2), las dudas respecto al nivel del equipo no se disiparon. Es más, aumentaron de cara a un clásico en el que el Barça aparece como un reto mayor que los de Simeone.

Barcelona vs Real Madrid: altas y bajas en la final de la Supercopa de España 2025-26

Barcelona no cuenta para el Clásico con Ter Stegen, Gavi, Andreas Christensen y Ronald Araújo. En tanto, las bajas del Real Madrid son Éder Militao, Brahim Díaz (Copa Africana) y Trent Alexander-Arnold. Kyliam Mbappé se sumó al equipo en Arabia.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por la final de la Supercopa de España 2025-26?

El partido del Barcelona frente a Real Madrid fue programado para el domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City, en Yeda (Arabia Saudita). El recinto tiene una capacidad para recibir a 62 000 espectadores, aproximadamente.

Training gets underway in Jeddah. pic.twitter.com/WBSXxYfsre — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 10, 2026

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por la final de la Supercopa de España 2025-26?

En Perú , el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Barcelona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de las señales de América y Movistar Deportes, vía streaming va por tvGO (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En Argentina va por Flow Sports, en México mediante la señal de Sky Sports, En Estados Unidos por ESPN y en España por Movistar+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones posibles

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie De Jong, Pedri González; Lamine Yamal, Raphinha; y Ferran o Lewandowski.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Mbappé o Gonzalo y Vinícius Jr.

Casa de apuestas Barcelona Empate Real Madrid Betano 1.98 3.85 3.50 Apuesta Total 2.02 3.94 3.37 Te Apuesto 2.00 3.76 3.53 DoradoBet 2.00 3.80 3.50

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.

Las cuotas se consideran para el resultado durante los 90 minutos.