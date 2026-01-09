Barcelona vs. Real Madrid: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partidazo por final de la Supercopa de España?

Barcelona vs. Real Madrid. Se viene un partidazo este fin de semana entre dos de los mejores equipos de todo el mundo, el cual será por la gran final de la Supercopa de España.

Real Madrid llevó a cabo un entrenamiento de recuperación para los titulares en la victoria sobre Atlético en semifinales, en el que se descartó lesión de Raúl Asencio, mientras que el alemán Antonio Rüdiger y el brasilero Rodrygo Goes se mantienen como dudas ante la final contra el Barcelona.

Cuarto clásico consecutivo en Arabia Saudí para dirimir al campeón de la Supercopa de España, para el que el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, recibió la buena noticia de que Asencio, quien abandonó el terreno de juego en la 'semi' de forma prematura, no sufre lesión alguna y está previsto que el sábado se entrene con normalidad.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid a la final de la Supercopa de España 2025-26?



Los culés golearon 5-0 a Athletic Club de Bilbao en la ronda pasada, mientras que los merengues le ganaron 2-1 al Atlético en Yeda.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Real Madrid en vivo por la final de la Supercopa de España 2025-26?

El partido está programado para el domingo 11 de enero en el Estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudita). El recinto tiene una capacidad para 62,345 espectadores.

La final está servida. 🔥 pic.twitter.com/pbWXST83HT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 8, 2026

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid en vivo por la final de la Supercopa de España?

En Perú , el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Real Madrid en vivo por TV?

El partido de Barcelona ante Real Madrid será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de América y vía streaming por tvGO (dispositivos como celulares, tablets, PC y más).Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones posibles

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermín López; Raphinha y Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius Junior.

(Con información de EFE)