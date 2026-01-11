Rebote y gol: el doblete de Raphinha para el 3-2 del Barcelona sobre Real Madrid en Yeda [VIDEO]

De ida y vuelta. Barcelona y Real Madrid protagonizaron un partidazo en Arabia Saudí en lo que fue la gran final de la Supercopa de España 2026.

Al final del primer tiempo, Barcelona igualaba a dos con el Real Madrid con un gol del atacante brasilero Raphinha. Ya en la segunda mitad, el club culé encontró un nuevo gol y esta vez fue nuevamente gracias al delantero sudamericano, aunque en esta ocasión fue con algo de suerte.

A los 73' es que casi en la media luna del área del Real Madrid que Raphinha intentó un remate con la pierna derecha y se resbaló.

El doblete de Raphinha a favor del FC Barcelona. | Fuente: ESPN

Barcelona gana gracias a Raphinha

Para la buena suerte del jugador blaugrana, y la mala fortuna de la 'Casa Blanca', el esférico dio en uno de los pies de Raúl Asencio.

Este hizo que el portero Thibaut Courtois se descoloque, con lo que el balón ingresó al arco. Doblete del exLeeeds United para el tercer tanto en el que equipo que dirige Hansi Flick y título en la supercopa española.

Para este partido, Barcelona tuvo una oncena titular conformada por Joan García; Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

En tanto, los merengues salieron con Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius Junior.