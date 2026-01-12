Mbappé y otros referentes del Real Madrid se despidieron de Xabi Alonso tras su salida como DT

Palabras de sus exdirigidos. Kylian Mbappé dejó un mensaje de despedida con agradecimiento al técnico Xabi Alonso, destituido del Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa de España. Le agradeció su "confianza desde el primer día" y resalta sus "ideas claras" y conocimientos.

"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día", escribe Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto chocando la mano con Xabi Alonso.

Luego, Mbappé agregó un "Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo".

Este fue el mensaje de Kylian Mbappé a Xabi Alonso.Fuente: @k.mbappe

Real Madrid se despide de Xabi Alonso

El turco Arda Güler también se despidió y le quiso agradecer su confianza "desde el primer día" y la ayuda en "cada conversación, cada detalle, cada exigencia" que le ayudó a convertirse "en un mejor jugador".

"Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior", comienza la publicación de Arda Güler en sus redes sociales.

"Estoy profundamente agradecido por todo lo que has aportado a mi trayectoria. Tu confianza en mí me ha convertido en un mejor jugador. Te deseo a usted y a su equipo mucho éxito en lo que venga después. Su influencia siempre permanecerá conmigo", concluye.

También compartieron un mensaje de adiós Dani Ceballos y el ucraniano Andriy Lunin, coincidiendo en que Xabi Alonso logrará éxitos lejos del Real Madrid.

"Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol solo te esperan grandes cosas. e deseo lo mejor", escribió Ceballos.

"Gracias por todo míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. ¡Mucha suerte", publicó Lunin.