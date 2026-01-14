Josh Cavallo, el primer futbolista profesional en declararse homosexual, denunció a su exclub por homofobia

El australiano Josh Cavallo trascendió en el plano del fútbol, en el 2021, al convertirse en el primer jugador profesional en declararse homosexual. Desde entonces, ha sido un portavoz de la comunidad LGBTQ+, principalmente en situaciones vinculadas al deporte.

Josh Cavallo, de 26 años, es un mediocampista zurdo que forjó su carrera en la máxima división del fútbol australiano, pasando por el Melbourne City, Wester United y el Adelaide United. Fue durante su etapa en este último club cuando en octubre de 2021 publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que anunció su homosexualidad.

Su paso por esa institución concluyó la temporada pasada, no obstante, la relación entre ambos volvió a la escena cuando recientemente el futbolista denunció al Adelaide United por homofobia.

Josh Cavallo denuncia al Adelaide United

A través de una publicación en redes sociales, Josh Cavallo reveló que su salida del equipo no fue por motivos futbolísticos. “Las decisiones fueron tomadas por personas en el poder que bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por quien elijo amar”, señaló.

“Bajo la nueva dirección, quedó claro que no me permitían estar en el campo debido a la política. Es difícil de tragar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico”, indicó.

En la temporada 2024-2025, la última en el Adelaide United, apareció en banca de suplentes en 9 partidos, pero no llegó a ingresar una sola vez. Su actual elenco es el Peterborough Sports, de la sexta división de Inglaterra.

“Estaba enojado porque la gente pensaba que estaba marginado por las lesiones, cuando en realidad, fue la homofobia interna lo que me mantuvo en el banco. Este era exactamente el miedo que tenía a salir del armario, viendo que los prejuicios afectan mi carrera en los tiempos modernos. Por primera vez, me pregunté si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto. Esto trajo temores que tenía sobre salir públicamente, que ser yo mismo afectaría mi carrera. Me sentí increíblemente aislado y me preguntaba si había cometido el error de compartir mi historia. Sentí que las cosas iban hacia atrás, no sólo en el campo, sino en el único lugar que pensé que era un espacio seguro y después de ver un chat de compañeros de equipo burlándose de una foto mía y de mi compañero solo añadió a este dolor de corazón”, contó.

La respuesta del Adelaide United

Al tanto de la publicación de Josh Cavallo, Adelaide United emitió un comunicado rechazando las acusaciones por homofobia.

“El club está profundamente decepcionado por las acusaciones y las rechaza categóricamente, incluyendo cualquier insinuación de que el Adelaide United sea homofóbico. Todas las decisiones sobre la selección del equipo en el campo se basan exclusivamente en criterios futbolísticos”, mencionó el equipo australiano, resaltando que este 17 de enero organizará por cuarto año la Pride Cup ante el Melbourne Victory, en un partido por la A-League.