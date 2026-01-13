Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 14 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Serie A y Bundesliga

Partidos de hoy, miércoles 14 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, miércoles 14 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Bayern Munich
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 14 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Unión por la Serie Río de La Plata. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, miércoles 14 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Serie A – Italia

12:30 p.m. Napoli vs. Parma – Disney+ Premium, ESPN

2:45 p.m. Inter de Milán vs. US Lecce – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

12:30 p.m. Wolfsburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium

22:30 p.m. Hoffenheim vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium, ESPN 2

2:30 p.m. Colonia vs. Bayern Munich – Disney+ Premium

2:30 p.m. RB Leipzig vs. Friburgo – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC

06:30 a.m. Irak vs. Australia – OneFootball

06:30 a.m. Tailandia vs. China – OneFootball


Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF

12:00 p.m. Senegal vs. Egipto – Claro Sports, Claro Sports YouTube

3:00 p.m. Nigeria vs. Marruecos – Claro Sports, Claro Sports YouTube


Partidos de hoy, Copa de Portugal

3:45 p.m. FC Porto vs. Benfica – RTP Internacional, Rai Italia


Partidos de hoy, Copa del Rey – España

3:00 p.m. Albacete vs. Real Madrid – América TV, Movistar Deportes, tvGO


Partidos de hoy, Carabao Cup – Inglaterra

3:00 p.m. Chelsea vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN


Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

4:15 p.m. Unión Santa Fe vs. Alianza Lima – Disney+ Premium


Partidos de hoy Fútbol en vivo Serie A Bundesliga Copa Africana de Naciones Serie Río de La Plata

