Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El héroe que se vistió de villano: Brahim Díaz, entre lágrimas, recibió el premio al máximo goleador de la Copa Africana

Gianni Infantino le entregó el galardón a Brahim Díaz
Gianni Infantino le entregó el galardón a Brahim Díaz | Fuente: EFE | Fotógrafo: JALAL MORCHIDI
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Brahim Díaz falló un penal —a los 98 minutos— que le pudo dar el título a Marruecos en la Copa Africana de Naciones.

Minutos después de haber fallado el penal que, en el descuento de la final ante Senegal, le hubiese dado a Marruecos la segunda Copa Africana de su historia, Brahim Díaz recibió —desconsolado y con lágrimas en los ojos— el trofeo como máximo goleador del torneo.

El jugador nacido en Málaga, de 26 años, que apostó por un lanzamiento a lo 'Panenka' que fue interceptado sin problemas por Edouard Mendy, pasó de rozar la gloria a ver como Senegal le arrebataba el título.

Tras la final, el delantero del Real Madrid recibió la bota de oro que le entregó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien también premió al senegalés Sadio Mane como Mejor Jugador del torneo, al marroquí Yassine Bono como mejor arquero y a la selección anfitriona por su juego limpio, en un trofeo que recogió Hakimi.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Senegal se alzó con su segunda Copa Africana de Naciones

Un gol del delantero del Villarreal, Pape Gueye, al inicio de la prórroga, coronó como campeón de la Copa Africana de Naciones a Senegal, en una final marcada por la polémica y que pudo desnivelar Brahim Díaz con un penal fallado a los 98 minutos. 

Este título, el segundo obtenido por senegalés tras el conseguido en el 2021, estuvo marcado por el escándalo que generó una amenaza de abandono por parte de Senegal cuando se señaló un penal a favor del combinado marroquí que necesitó la revisión en el VAR.

Brahim, al que le cometieron la falta dentro del área, ejecutó el lanzamiento a lo 'Panenka' y lo detuvo sin problemas el portero Edouard Mendy.

El partido prosiguió, Marruecos se quedó sin triunfo y Senegal resucitó y logró la victoria con el tanto de Gueye.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Brahim Díaz Copa Africana de Nacones CAN Selección de Marruecos Selección de Senegal

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA