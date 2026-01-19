Brahim Díaz, devastado por penal fallado con Marruecos: "Me duele el alma y me va a costar recuperarme"

Brahim Díaz es el protagonista en el mundo del fútbol, aunque no por un gol. Y es que el pasado domingo falló un penal a lo Panenka en la gran final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal.

La imagen de Brahim Díaz por su penal errado con la Selección de Marruecos en el torneo africano se volvió viral en redes sociales, sobre todo porque en el tiempo extra el cuadro senegalés logró el gol del título 1-0 por medio de Pape Gueye. Es así que, a menos de 24 horas de lo sucedido, el delantero del Real Madrid se mostró dolido en sus redes sociales.

"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me han dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", indicó Brahim en Instagram y X.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo.



Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me… pic.twitter.com/W7oBP6crru — Brahim (@Brahim) January 19, 2026

La sinceridad de Brahim

En otro momento, el también exfutbolista del Manchester City indicó que es el máximo responsable de que su elenco no gane la Copa Africana de Naciones en casa.

"Fallé, asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", agregó.

Luego, Brahim Díaz manifestó que, a sus 26 años de edad, luchará para darle un trofeo a Marruecos en el mediano y largo plazo. Lo tiene muy claro.

"Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolverles todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", indicó el atacante.

Brahim con premio, pese a penal fallado

Minutos después de haber fallado el penal que, en el descuento de la final ante Senegal le hubiese dado a Marruecos la segunda Copa Africana de su historia, Brahim Díaz recibió -desconsolado y con lágrimas en los ojos- el trofeo como máximo goleador del torneo.

Tras la final, el delantero del Madrid recibió la Bota de Oro que le entregó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien también premió al senegalés Sadio Mane como Mejor Jugador del torneo, al marroquí Yassine Bono como mejor arquero y a la selección anfitriona por su juego limpio, en un trofeo que recogió Hakimi.